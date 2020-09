Met het grootste aantal erfgoedsites per vierkante meter van heel Vlaanderen, is Diest de ideale centrumstad om cultuur op te snuiven. Je vindt er een van de oudste apotheken van België, ontdekt er hedendaagse kunst met klassiek vakmanschap en fietst er tussen het groen naar tal van erfgoedsites die je kunt beleven aan de hand van augmented reality. Een greep uit het aanbod.

AR-fietsbelevingen tussen UNESCO-Werelderfgoed

Altijd al door muren heen willen kijken? De app 'Augmented Routes' brengt je over groene fietswegen naar verschillende erfgoedparels tussen Mechelen en Diest. Dankzij augmented reality kijk je virtueel binnen in historische sites, stap je terug in de tijd en wandel je tussen de bewoners van toen. Zo kom je op plaatsen waar je anders niet geraakt. Bovendien zorgt de app voor boeiende achtergrondinformatie en een quiz op kindermaat.

© Augmented Routes

De gratis app 'Augmented Routes' is te downloaden in de Apple App of Google Play Store.

Bezoek de 18e eeuwse Gasthuisapotheek

Verborgen achter de historische gevel van het vroegere Sint-Elisabethgasthuis bevindt zich de Gasthuisapotheek, een van de oudste apotheken van België. Het interieur met de vele apothekerspotten geeft een authentiek beeld van een apotheek uit de 18e eeuw.

Tot en met september kan je de Gasthuisapotheek elke zaterdag tussen 13.30 en 16 uur bezoeken en van oktober tot en met juni kan dat elke eerste zaterdag van de maand, ook van 13.30 tot 16 uur. Reserveren is verplicht via toerismereservatie@diest.be

Diestse scholen door de eeuwen heen In het kader van Open Monumentendag (13 september) zet Diest haar eeuwenlange traditie als scholenstad in de kijker. Tijdens een stadswandeling ontdek je de evolutie van de stadsscholen van de middeleeuwen tot nu. In de Lakenhalle, het populairste schoolgebouw, worden oude klasfoto's tentoongesteld en kun je deelnemen aan fotografieworkshops met feedbacksessies in groepjes van drie. Tot slot ontdek je in deelgemeente Molenstede hoe onderwijzen er 100 jaar geleden aan toeging. Alle info op diest.be

Expo Hans Laagland

Hagelandse kunstenaar Hans Laagland zet zich af tegen het progressieve kunstlandschap en legt in zijn werken de nadruk op de schoonheid van de natuur en het vakmanschap van schilderen.

Daardoor wordt hij beschouwd als een hedendaagse Oude Meester die op technisch vlak kan concurreren met schilders als Rubens en Van Dyck. Zijn werken zijn nog tot en met 13 september te bewonderen in stadsmuseum De Hofstadt in Diest. Reserveren is verplicht. Meer info op: diest.be

Religieuze kunst en de Mosterdpot

De gotische Sint-Sulpitiuskerk is een mooi voorbeeld van de demergotiek. De combinatie van de roestbruine kleur van ijzerzandsteen met de witte Franse steen van het torentje, geeft de kerk een heel eigen cachet. De vorm van de toren leverde de bijnaam 'mosterpot' op.

In het hoogkoor van de kerk vind je bovendien het Museum voor Religieuze Kunst met onder meer het graf van prins Filips Willem van Oranje-Nassau. Het museum is dinsdag t.e.m. zondag geopend van 14 tot 17 uur t.e.m. 15 september. Na 15 september op aanvraag te bezoeken met gids. Meer info op: toerismediest.be

Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16a, 3290 Diest, elke dag geopend van: 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, toerismediest.be

