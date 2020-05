Vanaf 18 mei mogen dierenparken onder strikte veiligheidsvoorwaarden opnieuw bezoekers ontvangen, zo besliste de Veiligheidsraad. ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael als Pairi Daiza doen dat in fasen en na reservatie.

Zoals zovelen moesten ook de dierenparken op 14 maart de deuren sluiten en vol spanning wachten tot de Veiligheidsraad zou beslissen dat ze opnieuw bezoekers mogen verwelkomen. Op 18 mei is het zover. En die dag werd achter de schermen al grondig voorbereid.

ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael

De eerste twee weken openen de dierenparken in Antwerpen en nabij Mechelen exclusief voor hun grootste fans, de abonnees, én mits reservatie vooraf. Zij kunnen vanaf vrijdag 15 mei op de websites reserveren en kunnen eenvoudigweg hun abonnement en de reservatiemail meebrengen voor hun bezoek. Zij kennen de parken het best en zijn direct aanspreekbaar zowel digitaal als op het terrein. Mogelijk worden de nieuwe coronaregels op basis van hun ervaringen nog verfijnd.

© ZOO Planckendael

Het grote publiek kan ook vanaf maandag 18 mei online reserveren voor een bezoek vanaf 1 juni.

Ter plaatse is het dragen van een mondmasker (+12j) verplicht in de gebouwen, de toiletten, bij take-away in de restaurants en overal waar de 1,5 m social distance niet bewaard kan worden. Coronastewards informeren en kijken toe op de naleving van de nieuwe regels.

Op verschillende locaties in de tuinen staan handgels ter beschikking.

Betalingen gebeuren elektronisch en liefst contactloos.

De terminals, automaten, buggy's en bolderkarren worden regelmatig ontsmet.

Er zijn wachtzones, éénrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen voor locaties met een beperkte capaciteit.

Er is enkel take-away voor de restaurants met éénrichtingsverkeer. Je kan enkel buiten zitten mits social distancing per gezin.

Voorlopig zijn alle voederbabbels en animaties geschrapt. Speelzones zijn niet toegankelijk.

Pairi Daiza

Ook Pairi Daiza kiest er voor om de bezoekers slechts progressief toe te laten in het park. De eerste dagen na de heropening zal het park enkel toegankelijk zijn voor een beperkt aantal abonnees. Pas later zullen ook dagbezoekers in het park toegelaten worden. Deze gecontroleerde en progressieve heropening moet het mogelijk maken een maximaal bezoekersaantal te bepalen. Een precieze datum wanneer het park opnieuw voor iedereen open gaat, staat nog niet vermeld in het persbericht.

© Pairi Daiza

Ook hier is vooraf reserveren noodzakelijk.

Het mondmasker wordt sterk aangeraden voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar, en is verplicht in bepaalde zones van het park. Elke bezoeker die toegang wil tot het park, dient in het bezit te zijn van een mondmasker. Onder meer in de overdekte zones, alsook op de eilanden waar bezoekers in contact komen met doodshoofdaapjes en lemuren, is het dragen er van verplicht voor twaalfplussers.

De social distancing-regels die minstens anderhalve meter afstand voorschrijven tussen mensen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin moeten gerespecteerd worden. In een park met meer dan 86.000 vierkante meter aan brede wandelpaden mag dat geen probleem zijn.

De toegang tot het park is uitgebreid met maar liefst vijftien brede rijen aan de ingang, via een nieuwe tijdelijke toegangspoort. Ook daar wordt social distancing dus gegarandeerd.

Een aantal wandelpaden in het park zijn omgetoverd tot eenrichtingspaden, waardoor het kruisen van andere bezoekers onmogelijk wordt gemaakt.

Het aantal distributiepunten van zeep en handgel is sterk uitgebreid om te garanderen dat elke bezoeker zich op elk moment de handen kan wassen. Bovendien zijn de toiletten permanent onder toezicht van poetspersoneel dat op regelmatige basis het sanitair zal ontsmetten.

De restaurants van het park blijven gesloten. In het park wordt wel een groot aantal take-away-punten voorzien.

Overnachtingen in de hotels van het Pairi Daiza Resort kunnen nog niet.

Een deel van de activiteiten voor bezoekers (zoals de roofvogelshow en vaste voedersessies voor de dieren) gaan voorlopig niet door.

© Pairi Daiza

In Pairi Daiza gaat wel een nieuw parkdeel open: Land of the Cold. In deze ijswereld wanen bezoekers zich in het mysterieuze Hoge Noorden. Bezoekers ontmoeten er ijsberen, walrussen, Siberische tijgers en - in de nabije toekomst - pinguïns. De meeste van deze dieren zijn bedreigd en in Pairi Daiza gehuisvest om deel uit te maken van internationale conservatieprogramma's.

