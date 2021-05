Mei is de maand van de vrije dagen. Of het nu regent of mooi weer is: met (klein-)kinderen wil je er graag op uit. Een tip voor beide weersomstandigheden.

Beleef #LikeMe in Antwerpen

Is het je al opgevallen dat kinderen probleemloos Nederlandstalige klassiekers kennen als "De lichtjes van de Schelde" (Bobbejaan Schoepen), "Laat ons een bloem" (Louis Neefs) of "Dit is de allereerste keer" (Rita Deneve)? Hoogstwaarschijnlijk kijken ze dan naar de superpopulaire Ketnetreeks LikeMe, een echt "high school musical" in Vlaanderen met covers van de grootste hits. In januari 2022 komt seizoen 3 op Ketnet. Maar in afwachting kan je al scoren bij je kinderen/kleinkinderen/petekinderen door hen mee te nemen naar de Stadsfeestzaal in Antwerpen waar de eerste belevingsexpo "Smile#LikeMe" plaats heeft.

Ze worden er helemaal ondergedompeld in de leefwereld van Caro, Camille, Yemi en Vince wanneer ze door de leukste decors van de reeks wandelen. Meer zelfs, ze mogen zelf dansen op de trappen van het SAS (school), gaan zitten wegdromen op een bankje aan de Schelde of achter de microfoon plaatsnemen voor het zingen van een LikeMe-hit. Fotograferen is niet alleen toegelaten, het is een must! Overal zijn er foto-opportuniteiten. Met je smartphone kan je de fototoestellen die staan opgesteld bedienen. Een familiekiekje in een mooi decor? Smile!

Smile#LikeMe. Nog t/m 30/9/2021 in Stadsfeestzaal Antwerpen. Info en tickets: https://smilelikeme.be/

Op blote voeten in Wachtebeke

© Getty Images

Vlaanderen heeft er een blotevoetenpad bij. Het provinciaal domein Puyenbroek in het Oost-Vlaamse Wachtebeke opende deze lente een 220 meter lang pad waarvoor je je schoenen moet uittrekken. Voor kinderen is het een leuke manier om de natuur te ontdekken, want het blotevoetenpad loopt over stenen, takken, modder... Dat klinkt misschien een beetje pijnlijk, maar het wandelen op blote voeten zou tal van voordelen hebben. Omdat je de ondergrond beter voelt, zal je trager en rustiger wandelen. Het traint je voetspieren en stimuleert de doorbloeding. Een natuurlijke massage als het ware. Op het einde van het pad kom je uit aan het trekveer. Als je ook dit op blote voeten oversteekt, zijn je voeten opnieuw proper genoeg om je schoenen aan te trekken. Het blotevoetenpad is een onderdeel van een nieuw landschapspark in Puyenbroeck, dat later dit jaar opent.

Blotevoetenpad in het Provinciaal Domein Wachtebeke. Info: www.puyenbroeck.be

Is het je al opgevallen dat kinderen probleemloos Nederlandstalige klassiekers kennen als "De lichtjes van de Schelde" (Bobbejaan Schoepen), "Laat ons een bloem" (Louis Neefs) of "Dit is de allereerste keer" (Rita Deneve)? Hoogstwaarschijnlijk kijken ze dan naar de superpopulaire Ketnetreeks LikeMe, een echt "high school musical" in Vlaanderen met covers van de grootste hits. In januari 2022 komt seizoen 3 op Ketnet. Maar in afwachting kan je al scoren bij je kinderen/kleinkinderen/petekinderen door hen mee te nemen naar de Stadsfeestzaal in Antwerpen waar de eerste belevingsexpo "Smile#LikeMe" plaats heeft. Ze worden er helemaal ondergedompeld in de leefwereld van Caro, Camille, Yemi en Vince wanneer ze door de leukste decors van de reeks wandelen. Meer zelfs, ze mogen zelf dansen op de trappen van het SAS (school), gaan zitten wegdromen op een bankje aan de Schelde of achter de microfoon plaatsnemen voor het zingen van een LikeMe-hit. Fotograferen is niet alleen toegelaten, het is een must! Overal zijn er foto-opportuniteiten. Met je smartphone kan je de fototoestellen die staan opgesteld bedienen. Een familiekiekje in een mooi decor? Smile!Vlaanderen heeft er een blotevoetenpad bij. Het provinciaal domein Puyenbroek in het Oost-Vlaamse Wachtebeke opende deze lente een 220 meter lang pad waarvoor je je schoenen moet uittrekken. Voor kinderen is het een leuke manier om de natuur te ontdekken, want het blotevoetenpad loopt over stenen, takken, modder... Dat klinkt misschien een beetje pijnlijk, maar het wandelen op blote voeten zou tal van voordelen hebben. Omdat je de ondergrond beter voelt, zal je trager en rustiger wandelen. Het traint je voetspieren en stimuleert de doorbloeding. Een natuurlijke massage als het ware. Op het einde van het pad kom je uit aan het trekveer. Als je ook dit op blote voeten oversteekt, zijn je voeten opnieuw proper genoeg om je schoenen aan te trekken. Het blotevoetenpad is een onderdeel van een nieuw landschapspark in Puyenbroeck, dat later dit jaar opent.