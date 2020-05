Een op vijf Vlamingen zal deze zomer enkel in België reizen, ook wanneer reizen naar het buitenland mogelijk zou zijn. Dat blijkt uit een rondvraag bij 1803 Vlamingen door de Thomas More-hogeschool.

De enquête werd afgenomen tussen 14 en 22 april 2020 en ging na wat de reisplannen van de mensen waren voor de lockdown en hoe ze die al dan niet hebben aangepast. Twintig procent geeft aan in eigen land te blijven, ook wanneer reizen mogelijk wordt. 44 procent doet dat omdat ze het risico op besmetting in het buitenland willen verkleinen. 28 procent om de lokale economie te steunen. Een grote meerderheid, 82 procent, verwacht ook dat de maatregelen onvoldoende afgebouwd zullen zijn om zorgeloos internationaal te reizen deze zomer.

Drieënzeventig procent van de mensen die van plan waren om hun vakantie in het buitenland door te brengen, willen nu zowel in België als in het buitenland verblijven (44%), 10% zegt enkel in België te zullen reizen en 18% blijft thuis. Van diegenen die, voor de coronamaatregelen van plan waren om zowel in België als naar het buitenland te reizen (14%), geeft 1 op 5 aan enkel binnen België te zullen reizen of thuis te blijven (13%).

Wie in Vlaanderen reist heeft als prioriteit restaurants & cafés (67%), de natuur (66%) en het bezoeken van steden (57%)

Voor diegenen die aangeven naar Brussel te zullen gaan, zijn de belangrijkste toeristische attracties restaurants en cafés (65%) en cultuur & erfgoed (57%). Naar Wallonië gaat men vooral voor de natuur (60%), restaurants en cafés (55%) en de steden (48%).

