Trendy siergrassen zijn in elk seizoen blikvangers in de tuin, op voorwaarde dat je ze op de juiste manier aanpakt.

Siergrassen duiken vandaag zowat overal op, zowel in particuliere tuinen, als in plantsoenen en rond bedrijfspanden. In groenruimtes stelen ze altijd wel een beetje de show. Door mee te golven met de wind scheppen ze beweging. En in de winter zorgen ze met hun berijmde twijgen voor een knappe aankleding. Ze bieden heel wat variatie qua vorm van de aren en bladeren, maar ook qua kleur: van rood tot geel, via goudtinten, bruin en roze, tot blauw en purper. En uiteraard ook alle tinten groen.

Siergrassen kunnen éénjarige of vaste planten zijn en je plant ze best aan in de lente. Door hun grote variatie vind je gemakkelijk soorten voor elk type tuin en plekje. Eens aangeplant vragen ze maar weinig zorg en weinig of geen meststof. Als je dat wil, kan je in de zomer de vergeelde bladeren wegsnijden, maar als het gaat om grote borders met siergrassen, wordt dat snel een lastige klus. De meeste siergrassen hebben geen leidstokken nodig wanneer ze in een dichte groep samen worden gezet. Voor alleenstaande planten of sommige heel buigzame variëteiten, is opbinden aan een stok wel nodig.

Snoeien is heel simpel: snij het hele bosje af tot een hoogte van 10 tot 15 cm. Of 20 tot 30 cm als het om een heel sterke soort gaat. Let echter op: siergrassen snoei je best niet in de herfst of de winter, zoals helaas vaak gebeurt. Je wacht beter tot de maanden maart-april. Op die manier blijf je in de winter van hun decoratieve verschijning genieten en vermijd je dat er water in de afgesneden stoppels blijft staan. Wanneer dat water bevriest, kunnen die stoppels barsten en uiteindelijk het hele wortelgestel doen rotten.

Met de jaren worden bosjes siergrassen vaak kaal in het midden en gaan ze minder rijk bloeien. Om dat te voorkomen kan je het wortelgestel in de lente, na de snoei, splitsen en elk deel meteen weer uitplanten.

Wil je weten welke variëteiten je best kiest of vermijdt, met name als je allergisch bent? Neem dan een kijkje op www.plusmagazine.be/siergrassen.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

