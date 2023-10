Op 6 september lanceerden The Rolling Stones hun gloednieuwe single 'Angry' én kondigden ze een langverwacht studio album aan, getiteld 'Hackney Diamonds' (dit 18 jaar na hun laatste album).

De albumrelease zal stevig in de verf gezet worden; niet in het minst met een exclusieve pop-up shop te Brussel. De shop zal niet alleen het laatste nieuwe album in verschillende formaten in de aanbieding hebben, er zal ook exclusieve merchandise verkocht worden. Verder wordt de winkel helemaal omgetoverd naar de look & feel van 'Hackney Diamonds', zullen er originele band foto's te zien zijn (door Gie Knaeps), zijn er projecties, etc.

De pop-up store staat vanaf 19 oktober tot en met 28 oktober, in BXL Central, een onafhankelijke platenzaak in het hartje van Brussel. (Sint-Laurensstraat 36, 1000 Brussel).

Het 12 tracks tellende album is de eerste plaat met nieuw materiaal sinds A Bigger Bang uit 2005, dat 18 jaar geleden werd uitgebracht. Sindsdien zijn de Stones doorgegaan met het breken van records tijdens een reeks wereldwijde uitverkochte tours. In 2016 brachten ze het Grammy Award bekroonde 'Blue & Lonesome' uit. Met hun briljante versies van bluesnummers vormden ze hun sound die wereldwijd de albumcharts wist te veroveren. Afgelopen jaar speelden ze shows voor bijna een kwart miljoen Europese toeschouwers tijdens hun jubileumtournee 'Sixty'.

Hackney Diamonds is de eerste samenwerking tussen The Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) en de in New York geboren producer/muzikant Andrew Watt, die werd uitgeroepen tot producer van het jaar tijdens de 2021 GRAMMY Awards. Andrew Watt werkte ook samen met o.a. Post Malone, Iggy Pop en Elton John.

