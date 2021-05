Het is dit jaar precies 81 jaar geleden dat de stranden van Duinkerke en De Panne het toneel vormden van de militaire operatie Dynamo. De Panne herdenkt nog tot 3 oktober deze historische evacuatie aan het begin van WOII met een tentoonstelling, themawandeling en concert. Oorspronkelijk was een herdenking gepland in 2020, op de 80ste verjaardag, maar om de welkbekende reden werd die uitgesteld.

De tentoonstelling over Operatie Dynamo heeft plaats in villa Le Chalutier (1927), de zomerresidentie van kunstenaar Louis Van den Eynde (1881-1966), die nu eigendom is van de gemeente De Panne. Authentieke beelden, objecten en getuigenissen duiden de historische feiten en tonen ook hoe de inwoners van De Panne deze gebeurtenis beleefden.

Daarnaast kan je ook een wandeling door de kustgemeente maken in het thema van Operatie Dynamo. Historische foto's en informatie op zeildoeken, raamstickers en QR-codes begeleiden je gedurende de tocht van ongeveer twee uur. Ook vier strandcabines maken deel uit van het parcours met als thema's 'ooggetuigen, iconische oorlogsliederen, gedichten en de little ships'. Het succes van de evacuatie over het Noordzeekanaal was voor een groot stuk te danken aan de 'little ships', de vele plezierboten, jachten en sloepen die ingezet werden voor de massale evacuatie.

Het hele herdenkingsproject wordt op 2 oktober afgesloten met het concert 'We'll meet again - Lady Linn zingt Vera Lynn'. In de moeilijke periode rond de Tweede Wereldoorlog zongen sterren als Marlene Dietrich, Edith Piaf en Vera Lynn iedereen moed in. Speciaal voor de herdenking van Operatie Dynamo zingt Lady Linn nu, onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Ypriana, een aantal van deze iconische songs. Daarnaast brengt ze ook nummers uit haar eigen repertoire.

"Dunkirk"

'Operatie Dynamo' is één van de meest tot de verbeelding sprekende militaire operaties uit de Britse geschiedenis en een belangrijke gebeurtenis in WOII. Enkele jaren geleden vormde ze nog het onderwerp van de Oscarwinnende Hollywoodfilm 'Dunkirk'. Maar de operatie ging veel verder dan alleen Duinkerke. Toen op 10 mei 1940 de Duitse troepen oprukten, waren ze erin geslaagd in enkele dagen Nederland, België, het Groothertogdom Luxemburg en tenslotte ook Frankrijk binnen te vallen. Bijna het volledige geallieerde leger - Britse, Franse en Belgische troepen - was richting Noordzee gedreven en omsingeld aan de Frans-Belgische grens. Nog diezelfde week - op 16 mei 1940 - nam de Britse eerste minister Winston Churchill het besluit om hen via de zee te evacueren. Het werd een hallucinante opdracht: in totaal zaten 400.000 militairen vast op de stranden van de regio rond Duinkerke tot pakweg Oostduinkerke. Niet alleen de legervloot, maar ook alle beschikbare kleine vaartuigen moesten ingezet worden voor hun redding. Meer dan 330.000 militairen, waarvan bijna 140.000 niet-Britten, konden door deze operatie Engeland bereiken.

Info: www.operatiedynamo.be

