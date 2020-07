De ene dag wordt waakzaamheid gevraagd voor wie terugkeert uit een oranje reisgebied, de volgende dag wordt toch weer quarantaine gevraagd. Iedereen wil graag duidelijkheid.

Dinsdag stond op de website diplomatie.belgium.be van de FOD Buitenlandse Zaken dat reizigers uit oranje zones extra waakzaam moeten zijn op het verschijnen van symptomen. Intussen is dat veranderd. Nu staat er dat reizigers uit een oranje zone worden gevraagd een test en een quarantaine te ondergaan. "De boodschap is nog steeds dezelfde, maar de formulering is aangepast", klinkt het in regeringskringen. "Het is geen verplichting om in quarantaine te gaan, maar er wordt gevraagd dat de reizigers naar de dokter gaan voor een test en in quarantaine gaan. Er wordt dus beroep gedaan op de burgerzin van de reizigers."

Artsen vragen duidelijkheid

Alles behalve duidelijk. Zo vinden ook de huisartsen. Voor Domus Medica geldt de code oranje niet. "Ofwel moeten alle burgers die terugkomen uit een bepaald gebied, een coronatest krijgen en veertien dagen in quarantaine gaan, ofwel niemand", klinkt het in een persbericht.

"Alle pedalen zijn kwijt", luidt het. "Heeft er iemand eigenlijk nog een idee wat men aan het doen is? (...) Huisartsen kunnen zo niet verder werken. Wil er eindelijk iemand het roer in handen nemen en ons tenminste door de tweede golf proberen te leiden?"

Wat geldt er op dit ogenblik? De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. Rode zones zijn gemeenten, districten, steden, regio's of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of "niet-essentiële" verplaatsingen. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als "hoogrisico-contacten", wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten. Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio's of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld. Er is geen reisverbod naar deze zones. Controleer vóór je vertrek het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio's of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld. Voor deze zones gelden geen reisbeperkingen, maar blijft het belangrijk dat u het reisadvies leest vóór u naar uw bestemming vertrekt. Volg tijdens uw verblijf ook steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers.

