De nalatenschap van mei '68 in beeld

Driehonderdvijftig objecten -van minirokjes tot de eerste computer- roepen de sfeer van weleer op. De audiogids verliest zich niet in uitgebreide toelichting, maar laat je genieten van de weergaloze hits van The Stones, The Kinks, Jimi Hendrickx of Janis Joplin. De tentoonstelling is oorspronkelijk samengesteld door het Victoria and Albert Museum in Londen en dat verklaart voor een stuk de aanwezigheid van bijzondere items. In Brussel is ook een stukje Belgische geschiedenis toegevoegd.

Mode en muziek

"He's a dedicated follower of fashion" (The Kinks -1966) klinkt het wanneer je de eerste zaal betreedt die je met een reeks kleurrijke outfits naar de swinging sixties in de straten van Londen voert. De boetieks in Carnaby Street vormden het epicentrum van de nieuwe jeugdcultuur. Voor het eerst was mode niet alleen meer voor de rijken en gingen ook mannen zich om hun uiterlijk bekommeren. Een jurkje van topmodel Twiggy, een outfit van zangere Sandie Shaw en de tunieks van Nicole en Hugo zijn maar enkele van de geweldige kleren waar je je ogen mee uitkijkt.

De impact van popgroepen was enorm, vooral dan die van The Beatles. Ze overspoelden de hele wereld en stonden voor de tegencultuur en het geloof in zelfontdekking. Ze waren gefascineerd door spiritualiteit, oosterse religies en psychedelische 'het zichtbaar maken van de ziel' elementen. Jongeren identificeeren zich met muziek en hun idolen. Op de expo kun je twee originele pakken van John Lennon zien, net als zijn typische bril en een outfit van Mick Jagger. Bijzonder zijn ook handgeschreven liedjesteksten van Lennon en schetsen voor de platenhoes van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan de toenemende massaconsumptie in de jaren '60: met reclame-affiches, sixties-design, tupperware-potjes en een Pan Am-uniform.

Gelijke rechten

Maar het ging er in die tijd niet alleen maar zachtaardig aan toe. Politieke activisten vechten voor burgerrechten en de jongeren zijn solidair. In veel landen komen mensen in opstand tegen de oorlog in Vietnam. Zwarten, vrouwen, homo's eisen gelijke rechten op. Ook in België neemt het verzet toe en leidt de beweging Leuven Vlaams tot een scheuring binnen de KU Leuven.

Verrassend genoeg is er ook een link tussen het hippie-gedachtegoed en de digitale revolutie die we nu kennen. Een alternatieve gemeenschap creëren, kennis delen en anti-bureaucratie waren belangrijk voor de 'communes' in California. Het was dan ook geen toeval dat daar in 1968 de allereerste computer werd voorgesteld.

Eind jaren zestig worden muziekfestivals de revolutionaire bijeenkomstvorm, met Woodstock, dat in 1969 plaats heeft in het noorden van de staat New York, als symbool. In het ING Art Center kan je in een aparte donkere ruimte plaatsnemen op ligkussens en genieten van de Woodstock-beelden en -muziek. En mijmeren over wat er is overgebleven van de idealen van de jaren '60, daar in het prestigieuze bankgebouw aan het Koningsplein.