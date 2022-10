Wanneer er een jeneverstoker wordt vermoord, staat heel Hasselt - de jeneverstad bij uitstek - in rep en roer. Dan is het aan de bezoekers van het Jenevermuseum om uit te zoeken wie, waar en hoe de moord werd gepleegd.

Het zoekspel, dat je door de verschillende zalen van het museum loodst, is ideaal om dit stukje Hasselts erfgoed met jonge tieners te ontdekken. Het is opgevat als een spelletje Cluedo. Aan de hand van opdrachten, kruiswoordraadsels, cijfercodes,... vind je de oplossing van de gruwelijke misdaad en kom je toch ook heel wat te weten over de drank die een bewogen geschiedenis heeft gekend. Van de jeneverbes, die beschouwd werd als medisch wondermiddeltje, tot de ellende die de gemakkelijke toegang tot het zwaar alcoholische drankje heeft veroorzaakt. Zo profiteerde Hasselt van het stookverbod dat Albrecht en Isabella de Zuidelijke Nederlanden oplegden. In volle oorlogstijd vonden ze dat het kostbare graan moest dienen om brood mee te bakken en niet om er brandewijn uit te distilleren. De Limburgse stad behoorde toen echter tot het Prinsbisdom Luik, waar wel voldoende graan aanwezig was, en de Hasseltse brandewijnstokers konden er lustig op los experimenteren.

Jenever komt in vele soorten. © Kris Van de Sande - www.krisvandesande.be

In het museum doorloop je het volledige stookproces. En met een beetje geluk zie je de meester-stoker zelf aan het werk, want op minder drukke dagen wordt in de oude ketels nog jenever gestookt. Het resultaat daarvan proef je in het proeflokaal, de jeneverbar waar om en bij de 100 jenevers staan uitgestald.

Geurige kruidenmix.

De Jenevermoord. Museumspel vanaf 10 jaar. Jenevermuseum, Hasselt. jenevermuseum.be

