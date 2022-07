Tenerife is niet alleen heerlijk als je wat zon en warmte mist in de winter, het eiland is ook het hele jaar prachtig groen. Je kunt de bossen en groene bergen in, maar heb je weleens gedacht aan de botanische tuinen? Dit zijn dé plekken om in alle rust, omringd door de mooiste palmen, orchideeën en drakenbloedbomen, te wandelen of een boek te lezen. 6 tips voor een dag in het tropische groen van Tenerife!

1. De botanische tuin en piramides van Güímar

Deze botanische tuin heeft naast veel bijzondere planten ook zes stenen highlights: rechthoekige piramides. Het doel ervan is niet duidelijk. Misschien maakten boeren ze van gevonden stenen in hun veld, anderen denken dat het iets met rituelen of astronomie te maken had. Rondom de piramides vind je diverse thematische tuinen.

De spannendste is de Jardín Venenoso, waarvan de planten allemaal giftig of zelfs dodelijk zijn voor de mens. Je komt in een donkere wereld van oude gifmengers en leert meer over de planten die vroeger werden gebruikt om dodelijke drankjes te maken. Je kunt rustig rondwandelen, of één van de vier themaroutes volgen (botanisch, export, cultureel, vulkanisch). Een leuk én leerzaam daguitje!

Open: dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur. Entree: ?16, studenten ?12, kinderen 7-12 jaar ?6. piramidesdeguimar.es

2. Palmetum van Santa Cruz

Krom, kaarsrecht, mega hoog, met bloemen of fruit: nooit zag je zoveel soorten palmen bij elkaar. Het Palmetum in hoofdstad Santa Cruz is een uniek project, want deze botanische tuin is gevestigd op een voormalige vuilnisbelt. Blijkbaar een uitstekende ondergrond, want hier groeien de mooiste palmbomen.

Er zijn meer dan 2.000 soorten planten uit (sub)tropische klimaten wereldwijd, waaronder 600 palmensoorten, gerangschikt naar hun geografische oorsprong. Je maakt een wereldreis van het Caribisch gebied naar Afrika en Australië en komt door prachtige landschappen vol watervallen, meren en beekjes, met mooi uitzicht op zee en de stad.

Open: dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur. Entree: ?6, kinderen vanaf 2 jaar:?2,80. palmetumtenerife.es

3. García Sanabria Stadspark

Het enorme stadspark van de hoofdstad mag natuurlijk niet ontbreken. García Sanabria is één van de bekendste plekken van Santa Cruz, het grootste park van de Canarische Eilanden en een heerlijke plek om je even terug te trekken uit de drukte. Slenter tussen de exotische bloemen, tropische planten, langs de fonteinen en ontdek tussen de bomen de verborgen beeldhouwwerken.

In de jaren '70 vond hier een internationale tentoonstelling plaats en sommige beelden zijn blijven staan, dus er is ook genoeg cultuur te midden van de natuur. En ga natuurlijk op de foto met de prachtige bloemenklok, om vervolgens een ijsje of lunch te bestellen op het heerlijke terras (Terraza Parque).

Open: openbaar park. Entree: gratis.

4. Botanische tuin van Puerto de la Cruz

Deze botanische tuin werd in 1788 opgericht als 'acclimatiesatietuin'. Het doel was exotische planten uit de Nieuwe Wereld eerst hier te planten en te onderzoeken, voor ze naar het Spaanse vasteland werden gebracht. Door het klimaatverschil tussen de Canarische eilanden en het Iberisch schiereiland mislukte dit project, maar het bleef een park waar de meest prachtige, tropische en subtropische soorten groeien.

De paden zigzaggen door de tuin langs torenhoge palmen, drakenbomen, citrus-, bananen-en vijgenbomen, je ervaart een cocktail van kleuren en geuren. Je kunt een audiotour volgen voor meer informatie.

Open: dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur, bibliotheek en herbarium tot 13:00 (op afspraak). Entree: ?3. Instagram: @jardin_botanico_jao

5. Orchideeëntuin Sitio Litre

Een ander groen hoogtepunt in Puerto de la Cruz is de oudste tuin van Tenerife. In het centrum van de stad staat een privé-villa uit 1730, waarvan de huidige eigenaren gelukkig besloten de magische tuin ervan te openen voor publiek. Want hier tref je de grootste collectie orchideeën van het eiland, in alle soorten, maten en kleuren.

Maar ook liefhebbers van bougainvilles, bromelia's en hibiscus gaan hier genieten. Er is een fijn restaurant om te lunchen en een winkel met lokaal lekkers.

Open: dinsdag t/m zondag van 09.30 tot 14.30 uur. Entree: ?4,50. jardindeorquideas.com

6. Park van de Drakenbloedboom

Hét hoogtepunt van Icod de Los Vinos (noordkust) is het Park van de Drakenbloedboom. De beroemde Duizendjarige Drakenbloedboom (hoewel een betere schatting op 800 jaar uitkomt) is één van de belangrijkste natuurlijke symbolen van de Canarische Eilanden.

Deze boom -eigenlijk een plant- is de oudste van de archipel en meet een hoogte van ruim 16 meter. De omtrek aan de voet is zo'n 20 meter. Rondom de boom is een tuin aangelegd met nog meer, kleinere drakenbloedboompjes en tal van endemische soorten. Er zijn meertalige gidsen aanwezig die gespecialiseerd zijn in Canarische flora.

Open: april-sept 9:00 tot 20:00, okt-maart 10:00 tot 18:00. Entree: volwassenen ?5, studenten en gepensioneerden ?3, kinderen onder 8 jaar ?2,50.

Meer informatie via webtenerife.nl/bezoeken/tuinen-parken

