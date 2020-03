Plannen om de badkamer te renoveren? Of om het ligbad door een douche te vervangen? Een stuk makkelijker én veiliger! En wilt u helemaal mee zijn, dan kiest u voor een inloopdouche.

De tijd van een douche een klein, wat muf hokje achter een gordijn was, is al lang voorbij. Zelfs kant-en-klare douchecabines hebben hun beste tijd gehad, net als mozaïekwanden en voorschuivende douchedeuren.

De inloopdouche

Een inloopdouche heeft een platte bodem op gelijke hoogte met de badkamervloer: je loopt er zó in. Om heel precies te zijn: de bodem lijkt plat, maar heeft toch een bijna onzichtbare helling voor de afvoer van het water.

Een inloopdouche heeft meestal geen deur. Ze kan ingesloten zijn door drie wanden (van metselwerk of glas), maar ze kan evengoed maar één wand tellen (voor het kraanwerk). In dat laatste geval ontstaat een open douche. Vaak wordt die midden in de badkamer of tussen de slaapkamer en de dressing geplaatst. Sommige designers maken zelfs één geheel van een open douche met zitbanken, wastafel, kasten enz.

Wanneer je het ligbad laat weghalen, krijg je plaats genoeg voor een inloopdouche. De gemakkelijkste oplossing bestaat erin dat je in een hoek een tussenwand laat metselen. Inloopdouches ogen mooier dan cabines. Er komt meer licht binnen, ze zijn gemakkelijk te onderhouden en ze hebben geen opstapje (belangrijk voor later!)

Toch zijn er maars. Een inloopdouche vraagt breekwerk en een (beperkte) verbouwing. Als we kiezen voor een model zonder deur, moet de douche minstens 140 cm diep zijn om spatten en waterplasjes in de rest van de badkamer te vermijden. Bovendien moet de thermostaat wat hoger worden gezet om eenzelfde warmtegevoel te krijgen.

Het kostenplaatje: wees erop voorbereid dat een inloopdouche niet goedkoop is. Er is breekwerk nodig en een aantal onderdelen moeten op maat worden gemaakt. Bovendien zal veel afhangen van de afmetingen, de luxe en de extra's die u wenst (design heeft zijn prijs!) Vraag een offerte bij verschillende installateurs.

Andere douchetrends

Glas heeft kunststof vervangen voor deuren en wanden. Het geeft licht en een strakke look. Meestal wordt veiligheidsglas van 8 mm dik gebruikt.

Watersparende regendouches: De nieuwste modellen regendouches proberen water te besparen met eenzelfde regeneffect als de waterverslindende eerste generatie regendouches. Bijvoorbeeld door de vorm te veranderen of een spaarknop in te bouwen. Of door het water te vermengen met lucht die wordt aangezogen via een ventiel in de douchekop.

Douchedeuren zonder profielen: klassieke douchecabines werken met schuifdeuren die in profielen passen. In de loop van de tijd hoopt zich hardnekkig vuil op in de hoeken en kanten van die profielen. De inloopdouches van vandaag werken daarom zonder of met minimale profielen. Bijvoorbeeld met een draaideur van veiligheidsglas waarbij de scharnieren met lasertechnologie in het glas verzonken zijn. Of met een glazen schuifdeur die alleen bovenaan over een rond profiel glijdt (dus zonder zijprofielen). Deze oplossing biedt een knappe hightechlook.

Een douchebak van natuursteen in één stuk: bijvoorbeeld van verzoet zwart graniet of van blauw hardsteen met een afloop van inox. Heel mooi en u krijgt een effect van natuursteen zonder het risico op lekken (dat is altijd aanwezig bij een tegelbodem).

Zitcomfort: wie slim is, plaatst met het oog op later een zitje en een handstang tegen een douchewand. Doet een klapstoeltje van kunststof u te veel aan een rusthuis denken, dan kunt u kiezen voor een bankje van waterbestendig hout.

Tips

Bij een inloopdouche is het van groot belang dat u ook een goede ventilatie (liefst met een stille motor) laat plaatsen. Dat is zelfs essentieel bij een douche midden in een kamer. Doet u dat niet, dan krijgt u gegarandeerd last van schimmelvorming.

(liefst met een stille motor) laat plaatsen. Dat is zelfs essentieel bij een douche midden in een kamer. Doet u dat niet, dan krijgt u gegarandeerd last van schimmelvorming. Voor een inloopdouche moet de afvoer minimaal 85 mm onder de douchebodem gemonteerd kunnen worden.

minimaal 85 mm onder de douchebodem gemonteerd kunnen worden. Kies voor het profiel van de douchedeur dezelfde look als voor het kraanwerk (mat of blinkend, chroom, inox,...)

als voor het kraanwerk (mat of blinkend, chroom, inox,...) Een thermostatische kraan altijd in dezelfde stand laten staan, is een fout die we allemaal maken. Het is verstandig om de twee weken enkele minuten zeer koud en daarna zeer warm water te laten lopen. Zo blijft het binnenwerk soepel.

