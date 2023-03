Voor fijnproevers en wijnliefhebbers is de Franse stad Vienne, ten zuiden van Lyon, een verplichte halte op weg naar het zuiden.

Deze kleine stad, 20 km ten zuiden van Lyon, mag je gerust de hoofdstad van de noordelijke Côtes-du-Rhône-wijnen noemen. De regio produceert twee prestigieuze AOC's: de Côte-Rôtie, een rode wijn van vooral Syrah-druiven, en de Condrieu, op basis van Viognier. Opmerkelijke wijnen, die maar in kleine hoeveelheden worden geproduceerd, omdat de hellingen van de Rhône-vallei duivels steil zijn. Wijnstokken groeien er op smalle terrassen omgeven door muurtjes - chaillets - en wijnboeren kunnen hun percelen enkel met behulp van touwen bewandelen. Alles wordt hier dus met de hand gedaan. Deze savoir-faire gaat terug tot de Romeinse tijd. Hier bevond zich de voormalige hoofdstad van de Keltische Allobroges, een enorme Gallo-Romeinse stad, veel groter dan de huidige! Toen al prezen Romeinen als Plutarchus en Plinius de Oudere de wijn. Neem dus zeker de tijd om de wijnproducenten te leren kennen en hun wijngaarden te bezoeken. De regio draagt het label Vignobles et Découvertes omwille van de vele wijntoeristische faciliteiten. De ideale wijntrip dus en de kans om flessen mee naar huis te nemen. Maar gezien de prijs van de lokale grands crus, bewaar je ze best voor speciale gelegenheden. Nog beter wordt het wanneer je een goede wijn combineert met heerlijk eten. Ook dan ben je in Vienne en omstreken aan het juiste adres. Lyon, het mekka voor lekkerbekken, is vlakbij. En de ligging langs de mythische Route nationale 7 - intussen A7 -, de autoweg waar je vroeger niet omheen kon richting Côte d'Azur of Italië, heeft ervoor gezorgd dat gastronomische stops erg in trek waren. Vienne pikte daar een mooi graantje van mee. Restaurant La Pyramide**, opgericht door Fernand Point en waar Paul Bocuse zijn leertijd doorbracht, blijft een referentie in de Franse gastronomie. Het restaurant ontleent zijn naam aan een zuil die ooit het Romeinse circus van het antieke Vienna begrensde, en waar volgens de legende Pontius Pilatus werd begraven. Bang om gekruisigd te worden door de rekening? Het restaurant heeft ook een bistro, PH3, die veel lagere prijzen hanteert. Evenmin te missen: Domaine de Clairefontaine*, gevestigd in het voormalige zomerpaleis van de bisschoppen van Lyon. Het decor is al even indrukwekkend als wat op je bord ligt! Ben je op zoek naar uitzonderlijke streekproducten, trek dan net als de sterrenchefs naar de wekelijkse zaterdagmarkt van Vienne, de op een na grootste van Frankrijk. Geniet van de kleuren, smaken en geuren van fruit, muskus en jodium, die uit de meer dan 350 kraampjes opstijgen, terwijl groenteverkopers luidkeels voorbijgangers lokken. Een tip: koop hier wat je nodig hebt voor een picknick, alvorens Vienne en omstreken te verkennen. Want deze ondergewaardeerde stad verdient meer aandacht, als was het maar voor haar indrukwekkende Gallo-Romeinse erfgoed.