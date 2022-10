Als we moeten afgaan op het aantal producten met een BOB (Beschermde Oorsprongsbenaming, of AOP) of een BGA (Beschermde Geografische Aanduiding, of IGP), dan moet de Gaume wel de lekkerste streek van Wallonië zijn.

In het diepe zuiden van België vind je immers de meeste producten met een van beide labels. Dat zijn vooral typisch Ardense producten zoals ham, verschillende soorten worst en boter, maar ook lekkernijen die heel specifiek zijn voor de streek, zoals Gaumepaté en het aardappelras Plate de Florenville. Voor fijnproevers op zoek naar authentieke smaken lijkt de Gaume dus een ideale bestemming. Al moet je niet rekenen op een bewegwijzerde toeristische route. Meestal bots je per toeval op kleinschalige producenten die met plezier hun passie met je delen.

De Gaumepaté kreeg een BOB van de Gaume. © THOMAS LEONARD

De Gaumepaté is vrij makkelijk te vinden bij slagers én bakkers. Het is een taart met een vulling van in witte wijn of azijn gemarineerd varkensvlees. De Plate de Florenville is het enige Belgische aardappelras met een beschermd herkomstlabel en staat bekend om zijn stevig vruchtvlees en kookvastheid. De boe- ren die ze kweken moeten zich aan een streng lastenboek houden. Ga zeker eens langs bij Pierre Edmond in het mooie dorpje Chassepierre. Zijn familie kweekt de Plates al meer dan 200 jaar. De typische Gaumeworst wordt dan weer uitsluitend van varkensvlees gemaakt en onderscheidt zich zo van de Ardense worst.

Na al dat lekkers kunnen we niet anders dan de calorieën wegstappen langs een van de vele bewegwijzerde wandelingen in de streek.

In het diepe zuiden van België vind je immers de meeste producten met een van beide labels. Dat zijn vooral typisch Ardense producten zoals ham, verschillende soorten worst en boter, maar ook lekkernijen die heel specifiek zijn voor de streek, zoals Gaumepaté en het aardappelras Plate de Florenville. Voor fijnproevers op zoek naar authentieke smaken lijkt de Gaume dus een ideale bestemming. Al moet je niet rekenen op een bewegwijzerde toeristische route. Meestal bots je per toeval op kleinschalige producenten die met plezier hun passie met je delen. De Gaumepaté is vrij makkelijk te vinden bij slagers én bakkers. Het is een taart met een vulling van in witte wijn of azijn gemarineerd varkensvlees. De Plate de Florenville is het enige Belgische aardappelras met een beschermd herkomstlabel en staat bekend om zijn stevig vruchtvlees en kookvastheid. De boe- ren die ze kweken moeten zich aan een streng lastenboek houden. Ga zeker eens langs bij Pierre Edmond in het mooie dorpje Chassepierre. Zijn familie kweekt de Plates al meer dan 200 jaar. De typische Gaumeworst wordt dan weer uitsluitend van varkensvlees gemaakt en onderscheidt zich zo van de Ardense worst.Na al dat lekkers kunnen we niet anders dan de calorieën wegstappen langs een van de vele bewegwijzerde wandelingen in de streek.