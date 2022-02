Ierland telt volop prachtige plekken waar je een romantische kus kunt delen.

Het hoeft niet precies op 14 februari te zijn, maar je scoort natuurlijk wel punten als je met Valentijnsdag op een romantisch plekje in Ierland bent. Hier zijn 10 van de beste plekken.

1. De Blarney Stone

Bij Blarney Castle in county Cork kunnen je lippen je een dienst bewijzen. Het verhaal gaat dat je na het kussen van de iconische Blarney-steen 'goed gebekt bent', met andere woorden behept met welsprekendheid en overredingskracht. Wat is nou een betere plek voor een knuffel met je wederhelft dan de Ierse trekpleister die befaamd is om z'n kussen?

2. De Giant's Causeway

Dit wereldberoemde zeshoekige stenen monument in county Antrim behoort tot de meest gefotografeerde plekken van Ierland. Het wemelt er van de mythen en legenden en dit stekje vormt een fantastische achtergrond voor een kus, een knuffel en wie weet die belangrijke vraag die je al een tijdje wilt stellen.

3. De schrijn van Sint-Valentijn

Op de feestdag van Sint-Valentijn maak je een romantische pelgrimstocht naar het heiligdom in Dublin voor de patroonheilige van geliefden. De bedevaartsplek in de karmelietenkerk Whitefriar aan Aungier Street huist (een deel van) de overblijfselen van Sint-Valentijn, die lang geleden naar de stad werden gebracht. Op 14 februari vormt het een populair bestemming onder liefdeskoppels uit de hele wereld.

4. Titanic Belfast

Speel met je geliefde die beroemde scène na van Jack en Rose in Titanic en maak een selfie in Titanic Belfast, 's werelds grootste Titanic-attractie. Geniet daarna van een Valentijnsdag high tea en geef elkaar een kus voor de prachtige replica van de Grand Staircase van het schip.

5. De waterval Glencar

© Getty Images/Westend61

De grootse Ierse dichter W. B. Yeats bezocht deze prachtige waterval in county Leitrim. Hij vond het een mystieke en inspirerende plek, net als jij als je hier met je liefje bent. Neem een paar romantische gedichten van Yeats mee, lees ze voor en de lucht sprankelt van de liefde.

6. Finn Lough Resort

Laat je hart en lippen spreken in luxueuze koepelwoningen van dit vijfsterrenresort in het merengebied van county Fermanagh. De koepelwoningen hebben grotendeels transparante muren en plafonds, een hemelbed, comfortabele leunstoelen, een Nespresso-apparaat, een telescoop om naar de hemel te turen en een overheerlijk ontbijt.

7. Dromoland Castle

Ga samen met je geliefde naar dit sprookjeskasteel in county Clare op de Wild Atlantic Way in Ierland. Dineer onder de kroonluchters, geniet van het prachtige uitzicht van restaurant Earl of Thomond en slaap in een heus hemelbed. Je ontwaakt badend in vijfsterrenluxe en blaast je geliefde een handkus toe. Met hun grandioze gastvrijheid en sfeer en het fantastische platteland behoort dit tot een van de beste adressen van Ierland.

8. Sterrenwacht en planetarium van Armagh

Een uitje op Valentijnsdag naar de oude stad Armagh zal die bijzondere persoon in je leven zeker overtuigen dat er voor jou maar één persoon is op deze wereld (en in dit universum), en dat is hij of zij. Maak een reis door het zonnestelsel en ga op zoek naar Betelgeuze, de rood getinte Valentijnsster die qua kleur wat wegheeft van een roos.

9. De Kliffen van Moher

Voor een inspirerende, magische en onvergetelijke kus, een aanzoek of zelfs een bruiloft is er weinig wat kan tippen aan de verbluffende schoonheid van de Kliffen van Moher in county Clare. Als een van de mooiste natuurlijke bezienswaardigheden van Ierland gaat er van deze plek al sinds jaar en dag een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Bij zonsondergang is deze plek met recht magisch te noemen en je foto's zijn vanzelfsprekend prachtig.

10. Love Lane

© Fionn McCann

Neem je partner mee op een romantische wandeling door Dublins Love Lane, de straat die de verbinding vormt tussen Dame Street en Temple Bar, het culturele hart van de stad. Hand in hand met je Valentijn kun je genieten van de romantische citaten en kunstwerken die in de muur zijn gegraveerd. Een verplicht Instagrammoment en de ideale plek voor een kus.

www.ireland.com

Het hoeft niet precies op 14 februari te zijn, maar je scoort natuurlijk wel punten als je met Valentijnsdag op een romantisch plekje in Ierland bent. Hier zijn 10 van de beste plekken.Bij Blarney Castle in county Cork kunnen je lippen je een dienst bewijzen. Het verhaal gaat dat je na het kussen van de iconische Blarney-steen 'goed gebekt bent', met andere woorden behept met welsprekendheid en overredingskracht. Wat is nou een betere plek voor een knuffel met je wederhelft dan de Ierse trekpleister die befaamd is om z'n kussen?Dit wereldberoemde zeshoekige stenen monument in county Antrim behoort tot de meest gefotografeerde plekken van Ierland. Het wemelt er van de mythen en legenden en dit stekje vormt een fantastische achtergrond voor een kus, een knuffel en wie weet die belangrijke vraag die je al een tijdje wilt stellen.Op de feestdag van Sint-Valentijn maak je een romantische pelgrimstocht naar het heiligdom in Dublin voor de patroonheilige van geliefden. De bedevaartsplek in de karmelietenkerk Whitefriar aan Aungier Street huist (een deel van) de overblijfselen van Sint-Valentijn, die lang geleden naar de stad werden gebracht. Op 14 februari vormt het een populair bestemming onder liefdeskoppels uit de hele wereld.Speel met je geliefde die beroemde scène na van Jack en Rose in Titanic en maak een selfie in Titanic Belfast, 's werelds grootste Titanic-attractie. Geniet daarna van een Valentijnsdag high tea en geef elkaar een kus voor de prachtige replica van de Grand Staircase van het schip.De grootse Ierse dichter W. B. Yeats bezocht deze prachtige waterval in county Leitrim. Hij vond het een mystieke en inspirerende plek, net als jij als je hier met je liefje bent. Neem een paar romantische gedichten van Yeats mee, lees ze voor en de lucht sprankelt van de liefde.Laat je hart en lippen spreken in luxueuze koepelwoningen van dit vijfsterrenresort in het merengebied van county Fermanagh. De koepelwoningen hebben grotendeels transparante muren en plafonds, een hemelbed, comfortabele leunstoelen, een Nespresso-apparaat, een telescoop om naar de hemel te turen en een overheerlijk ontbijt.Ga samen met je geliefde naar dit sprookjeskasteel in county Clare op de Wild Atlantic Way in Ierland. Dineer onder de kroonluchters, geniet van het prachtige uitzicht van restaurant Earl of Thomond en slaap in een heus hemelbed. Je ontwaakt badend in vijfsterrenluxe en blaast je geliefde een handkus toe. Met hun grandioze gastvrijheid en sfeer en het fantastische platteland behoort dit tot een van de beste adressen van Ierland.Een uitje op Valentijnsdag naar de oude stad Armagh zal die bijzondere persoon in je leven zeker overtuigen dat er voor jou maar één persoon is op deze wereld (en in dit universum), en dat is hij of zij. Maak een reis door het zonnestelsel en ga op zoek naar Betelgeuze, de rood getinte Valentijnsster die qua kleur wat wegheeft van een roos.Voor een inspirerende, magische en onvergetelijke kus, een aanzoek of zelfs een bruiloft is er weinig wat kan tippen aan de verbluffende schoonheid van de Kliffen van Moher in county Clare. Als een van de mooiste natuurlijke bezienswaardigheden van Ierland gaat er van deze plek al sinds jaar en dag een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Bij zonsondergang is deze plek met recht magisch te noemen en je foto's zijn vanzelfsprekend prachtig.Neem je partner mee op een romantische wandeling door Dublins Love Lane, de straat die de verbinding vormt tussen Dame Street en Temple Bar, het culturele hart van de stad. Hand in hand met je Valentijn kun je genieten van de romantische citaten en kunstwerken die in de muur zijn gegraveerd. Een verplicht Instagrammoment en de ideale plek voor een kus.www.ireland.com