Dagjestoeristen mogen vanaf woensdag weer op uitstap naar Knokke-Heist. Dat meldt burgemeester Leopold Lippens dinsdag. Daarmee wordt het burgemeesterbesluit dat eendagstoeristen de toegang tot het grondgebied van Knokke-Heist ontzegt, opgeheven.

Lippens had vrijdag al opgeroepen om dit weekend niet naar de kust te reizen en waarschuwde dat de badstad mogelijk dagbezoekers zou weigeren indien het te druk werd. Omdat er zaterdag toch nog heel wat dagtoeristen Knokke-Heist probeerden binnen te raken, besliste de burgemeester zondag om dagtoeristen te weren van het grondgebied. Die beslissing werd verlengd tot het einde van de hittegolf.

Ondertussen is de drukte en het aantal incidenten in de kustgemeente volgens de burgemeester voldoende gedaald om het besluit op te heffen. Dagjestoeristen mogen vanaf woensdag weer op uitstap naar Knokke-Heist.

