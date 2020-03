Musea, theaterhuizen, bioscoopzalen,... houden de komende weken de deuren dicht. Maar wie toch graag een stukje cultuur meepikt, moet niet helemaal op zijn honger blijven zitten. Verschillende musea loodsen je digitaal langs hun tentoonstellingen. Of misschien is dit wel het moment om te leren dansen als een professional?

Een (onvolledig) overzichtje van online cultuurinitiatieven:

Heel veel Brusselse musea overstelpen je met virtuele rondleidingen, archieffoto's en interviews van kunstenaars via hun website, facebook- of Instagram account. Zo kan je in het Brusselse Riolenmuseum afdalen zonder last te hebben van onaangename geurtjes of wandel je virtueel langs de dinoskeletten van het Museum voor Natuurwetenschappen. Bozar en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten geven via Instagram tekst en uitleg bij afbeeldingen van kunstwerken uit hun collectie. Het Museum Kunst en Geschiedenis toont kattenkunstwerken op Instagram.

Een lijst van de deelnemende musea vind je hier: https://www.brusselsmuseums.be/nl/news/museumathome-volg-je-favoriete-brusselse-musea-online of op sociale media onder de hashtag #MuseumAtHome

Het Hortamuseum lanceert hort@home en hort@home for kids. Elke maandag en donderdag om 18 uur zal het museum iets nieuws posten op haar facebook- en Instagrampagina. Om de 14 dagen op maandag post het een tutorial voor kinderen.

Operahuis De Munt streamt vanaf zaterdag 21 maart zeven producties op haar website. Zo maak je kennis met de recente Muntgeschiedenis. Op het programma o.a. Macbeth Underworld van Pascal Dusapin en de nieuwe productie Het sprookje van Tsaar Saltan.

Sopraan Astrid Stockman streamt dagelijks mini-concertjes via haar Instagram account. En ook de Grungeblavers (dat zijn Guillaume Van der Stighelen, Stany Crets, Jan Van Looveren, Marc Fransen, Gene Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul 'Boogie Boy' Ambach, Ludovic Nyamabo, Nathan Ambach, Jean Bosco Safari en Luc Caals) zijn voor de gelegenheid een youtube-kanaal gestart.

Museum M kunnen op website www.mleuven.be virtueel rondwandelen in de zalen, video's bekijken over de huidige en afgelopen tentoonstellingen en luisteren naar een gloednieuwe podcast over Hendrik I van Brabant. Op sociale media leeft het aanbod onder #haalMinhuis

Het Museum Plantin-Moretus viert dit jaar 500 jaar Christoffel Plantijn. De feestelijkheden gingen door het coronavirus in mineur van start, maar de 16de eeuwse boekdrukker en uitgever wordt virtueel geëerd op www.impressedbyplantin.be.

Ook de Brugse musea stellen hun collecties online ter beschikking: www.erfgoedbrugge.be/museabrugge.

De topstukken van Van Eyck kan je in detail bekijken via closertovaneyck.kikirpa.be/

Dansgezelschap Rosas plaatst een tutorial online van de legendarische stoelenscène uit de productie Rosas danst Rosas. In vier filmpjes leggen Anne Theresa De Keersmaeker en Samantha van Wissen stap voor stap de verschillende bewegingen uit. Om met je huisgenoot, kinderen, al dan niet met de originele muziek ... uit te voeren. www.rosasdanstrosas.be

Verschillende Video-on-demand-diensten breiden hun (gratis) aanbod uit. Belgische distributeurs en producenten hebben besloten de films die in de zalen speelden voor de sluiting van de bioscopen ook online ter beschikking te stellen tegen een bioscoopprijs van 8 euro. De lijst zal regelmatig worden aangevuld met nieuwigheden. O.a. op www.dalton.be, www.lumiereseries.com/nl/cinema-bij-je-thuis, www.universcine.be en Proximus Pickx VOD.

Wil je musea bezoeken over de hele wereld? Dan heeft Google Arts and Culture een mooi aanbod met virtuele rondleidingen. artsandculture.google.com

