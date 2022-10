In de levendige wijken van de Naamse binnenstad kan je culturele ontdekkingen en eetplezier op een verrassende manier combineren.

Het initiatief komt van een vereniging van Naamse stadsgidsen. Zelf noemen ze het een smulrally (rallye gourmand), bedoeld voor kleine groepen die het rijke erfgoed in het centrum van Namen én tegelijk de gastronomische specialiteiten van de stad en de beste eetadresjes willen ontdekken.

Tijdens de rally neemt een professionele en enthousiaste gids je mee op een stadswandeling van de Maas- naar de Samberoever. Elk bezoek wordt afgestemd op je eigen smaakvoorkeur. Vooraf moet je dus aangeven wat je graag eet, wat je interesseert en wat je budget is. Eens dat achter de rug is, moet je enkel de gids volgen.

Een chef-kok verklapt zijn recepten. © cuisinesauvage facebook

We houden halt aan culturele bezienswaardigheden, maar ook aan de meest iconische en vermaarde eetadressen van Namen. Onze maaltijd verloopt dus in stukjes. Het aperitief, het voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert krijgen we telkens op een andere locatie geserveerd. Die plekken zijn onder andere de Grill des Tanneurs, Brasserie Fred, Arsène Café, DGust of Le Royal, waardoor we mee aanschuiven in de beste eethuizen van de stad. Op die manier beleven we heel uiteenlopende smaakervaringen op een en dezelfde dag.

Ralley Gourmand. Enkel op aanvraag. Maximum 25 personen per groep. Ook in het Nederlands. Reserveren via 081 24 60 23 of groupes@visitnamur.eu

