Het is weer tijd om het balkon en terras in gereedheid te brengen voor de zomer. Wil je probleemloos genieten van kleur en fleur? Kies dan voor geranium. De nieuwe soorten staan garant voor een uitbundige bloemenzee zonder dat je daar groene vingers voor nodig hebt. En met een beetje creativiteit wordt het zelfs een verrassende zomer.

Iedereen heeft vast wel oude spullen die je een nieuwe functie kunt geven. Dat is niet alleen leuk, maar ook duurzaam. Kijk dus gerust rond op zolder, in de kelder, in de schuur of op een rommelmarkt om te zien wat jij kunt 'upcyclen' in de tuin of op balkon en terras.

Veelzijdig

Geranium (Pelargonium) bloeit tot diep in het najaar, is goed bestand tegen droge periodes en het kleurenpalet varieert van fel tot pastel. Lang genieten van geranium is heel eenvoudig want de plant doet het goed in zowel de volle zon als op een plekje in de halfschaduw. Het is vooral een kwestie van regelmatig watergeven. Wanneer je de uitgebloeide bloemen steeds verwijdert, maakt de zomerbloeier continu nieuwe bloemknoppen aan. Voor een extra uitbundige bloei geef je eens per twee weken plantenvoeding.

Wil je deze zomer verrassend uit de hoek komen? Laat je dan inspireren!

Gelaarsde geranium

© Pelargonium for Europe

Een versleten paar laarzen of schoenen? Geef ze een tweede leven... als bloempot. Vul ze met potgrond en beplant met geranium. De lekken in de laarzen of gaten in de zolen zorgen dat het overtollig (giet)water kan wegvloeien!

Tuintje op wielen

Ben je uitgekeken op die oude bolderkar of kruiwagen? Maak er een mini-tuintje van en zet 'm vol met geranium.

© Pelargonium for Europe

Niet alleen mooi, maar ook praktisch. Je verplaatst de mobiele sfeermaker met gemak zodat je tijdens een barbecuefeestje extra plek hebt voor je gasten.

Van kistje naar kastje

Van oude kistjes maak je eenvoudig een kastje. Bevestig ze aan de schutting of muur en je hebt een prima hangkastje waarin je een paar potten met geraniums kunt zetten.

© Pelargonium for Europe

Mijn hoed, die heeft 4 deuken... en een geranium

Een strohoed die je niet meer draagt? Maak er een echte eyecatcher van voor aan een muur. Knip een opening in de zijkant van de hoed en zet er een pot in met geranium. Hang het geheel aan de muur of schutting.

© Pelargonium for Europe

Tassen vol

Van oude tassen maak je eenvoudig originele plantenbakken voor aan de balkonreling.

© Pelargonium for Europe

Maak, indien nodig, een paar gaatjes in de bodem zodat het overtollig (giet)water kan wegvloeien. Vul de tassen met potgrond en beplant met geranium. Je bevestigt ze met hun hengsels aan de reling.

Om in te lijsten

Van Gogh koos zonnebloemen, maar jij hebt geranium om in te lijsten! Plant ze in terracotta potten met voorgeboorde gaatjes in de rand. Daar rijg je een touw doorheen zodat je ze kunt ophangen.

© Pelargonium for Europe

Varieer met hoogtes in de schilderijlijst voor een speels effect. Of bevestig een plantenbak aan een lijst en zet het geheel op een ezel.

Kijk voor meer inspiratie en informatie op www.mijngeranium.nl.

