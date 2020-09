Op vrijdag 9 oktober kunnen taalliefhebbers in meer dan 75 bibliotheken terecht voor de tweede editie van "De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden". De organisatie boog zich dit jaar over een coronaproof concept, waarbij spelplezier voorop blijft staan.

In meer dan 75 bibliotheken over heel Vlaanderen weerklinkt op vrijdag 9 oktober simultaan de dicteetekst van Bart Van Craeyevelt, winnaar van de wedstrijd "Verhaal voor dictee".

"Iedereen meet zich graag met andere mensen", zegt An Leenders, directeur van Creatief Schrijven vzw. "Dit fijne en laagdrempelige taalspel wordt simultaan gespeeld tussen de boeken in meer dan 75 bibs. We zetten in op samenhorigheid en het wedstrijdelement."

De deelnemers krijgen op 9 oktober een dictee, een multiplechoiceronde en een spellingbee (waarbij een selectie van woorden correct gespeld moet worden nvdr.) voorgeschoteld. "Een triatlon voor taalliefhebbers met hier en daar een valkuil", vervolgt Leenders. "Het is een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft geen spellingkrak te zijn, het wemelt niet van de moeilijke woorden. Het laat je creatief aan de slag gaan met taal."

Geen grote finale door corona

Organisatoren Creatief Schrijven vzw, De Standaard en de bibliotheken staan ook voor de uitdaging om het dictee coronaproof te laten verlopen. Het aantal plaatsen per bibliotheek ligt daarom lager dan vorig jaar. Op die manier kan een veilige afstand tussen de deelnemers gegarandeerd worden. Sommige bibliotheken nemen nu al het zekere voor het onzekere en organiseren een online variant voor bewoners uit die regio. Zo zal de bib in Roeselare het dictee online via Zoom organiseren. Omwille van covid-19 vindt er dit jaar geen grote finale van De Schrijfwijzen plaats.

Via www.deschrijfwijzen.be/ kunnen geïnteresseerden zich inschrijven en kijken welke bibs er deelnemen. Deelname is gratis.

In meer dan 75 bibliotheken over heel Vlaanderen weerklinkt op vrijdag 9 oktober simultaan de dicteetekst van Bart Van Craeyevelt, winnaar van de wedstrijd "Verhaal voor dictee". "Iedereen meet zich graag met andere mensen", zegt An Leenders, directeur van Creatief Schrijven vzw. "Dit fijne en laagdrempelige taalspel wordt simultaan gespeeld tussen de boeken in meer dan 75 bibs. We zetten in op samenhorigheid en het wedstrijdelement."De deelnemers krijgen op 9 oktober een dictee, een multiplechoiceronde en een spellingbee (waarbij een selectie van woorden correct gespeld moet worden nvdr.) voorgeschoteld. "Een triatlon voor taalliefhebbers met hier en daar een valkuil", vervolgt Leenders. "Het is een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft geen spellingkrak te zijn, het wemelt niet van de moeilijke woorden. Het laat je creatief aan de slag gaan met taal."Organisatoren Creatief Schrijven vzw, De Standaard en de bibliotheken staan ook voor de uitdaging om het dictee coronaproof te laten verlopen. Het aantal plaatsen per bibliotheek ligt daarom lager dan vorig jaar. Op die manier kan een veilige afstand tussen de deelnemers gegarandeerd worden. Sommige bibliotheken nemen nu al het zekere voor het onzekere en organiseren een online variant voor bewoners uit die regio. Zo zal de bib in Roeselare het dictee online via Zoom organiseren. Omwille van covid-19 vindt er dit jaar geen grote finale van De Schrijfwijzen plaats. Via www.deschrijfwijzen.be/ kunnen geïnteresseerden zich inschrijven en kijken welke bibs er deelnemen. Deelname is gratis.