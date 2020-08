Dineren op 50 meter hoogte, liefst met uitzicht op een historische plek of gebouw. Dat is het concept van Dinner in the Sky. In september strijkt het neer- of moeten we zeggen, gaat het de lucht in, in Bilzen en Brussel.

Dinner in te Sky is een vliegend restaurant hangend aan een gigantische bouwkraan. Elke dag bereidt een andere Michelin sterrenchef er een vijfgangenmenu, 's middags en gedurende twee avondsessies. Deelnemende chefs zijn onder meer Yves Mattagne ("Sea Grill"**), David Martin ("La Paix"**), Bert Meewis ("De Slagmolen"**) en Giovanni Bruno ("Senzanome"*) Voor de editie 2.0 2.0 bijt de Landcommanderij van Alden-Biesen in het Limburgse Bilzen de spits af op 31 augustus, eind september slaat Dinner in the Sky de tenten op aan het Brouckèreplein in Brussel.

Eigen bubbel

Nieuw is dat het diner van hoog niveau dit jaar ook helemaal coronaproof is. Daar waar de deelnemers de voorbije jaren met 22 plaats namen aan één lange tafel, zijn er nu acht ronde tafels voor vier personen. Zo blijft iedereen in zijn eigen bubbel. Verder zweven de roterende stoelen op 1,5 meter uit mekaar en kunnen er schermen worden opgetrokken tussen de tafels.

Dinner in the Sky is een Belgische concept dat intussen ver buiten de landsgrenzen bekend is. De zwevende tafel trok de voorbije jaren de wereld rond, van Parijs tot Sydney.

Dinner in the Sky. 31/8 tot 6/9 in Bilzen en 12 tot 26/9 in Brussel. Info en reservatie: www.dinnerinthesky.be

Dinner in te Sky is een vliegend restaurant hangend aan een gigantische bouwkraan. Elke dag bereidt een andere Michelin sterrenchef er een vijfgangenmenu, 's middags en gedurende twee avondsessies. Deelnemende chefs zijn onder meer Yves Mattagne ("Sea Grill"**), David Martin ("La Paix"**), Bert Meewis ("De Slagmolen"**) en Giovanni Bruno ("Senzanome"*) Voor de editie 2.0 2.0 bijt de Landcommanderij van Alden-Biesen in het Limburgse Bilzen de spits af op 31 augustus, eind september slaat Dinner in the Sky de tenten op aan het Brouckèreplein in Brussel.Nieuw is dat het diner van hoog niveau dit jaar ook helemaal coronaproof is. Daar waar de deelnemers de voorbije jaren met 22 plaats namen aan één lange tafel, zijn er nu acht ronde tafels voor vier personen. Zo blijft iedereen in zijn eigen bubbel. Verder zweven de roterende stoelen op 1,5 meter uit mekaar en kunnen er schermen worden opgetrokken tussen de tafels.Dinner in the Sky is een Belgische concept dat intussen ver buiten de landsgrenzen bekend is. De zwevende tafel trok de voorbije jaren de wereld rond, van Parijs tot Sydney. Dinner in the Sky. 31/8 tot 6/9 in Bilzen en 12 tot 26/9 in Brussel. Info en reservatie: www.dinnerinthesky.be