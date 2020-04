Reizigers die hun reis geannuleerd zagen door de coronamaatregelen, zullen na twaalf maanden een terugbetaling kunnen aanvragen. Dat heeft minister Nathalie Muylle woensdag aangekondigd in het Radio 2-programma "De Inspecteur". Eerder was het enkel mogelijk om die reis om te boeken.

Eind maart besliste minister van Consumentenzaken en Economie Nathalie Muylle dat de reissector een geannuleerde reis zou mogen vervangen door een voucher. Met die tegoedbon kunnen de gedupeerden een nieuwe reis boeken op een latere datum, voor hetzelfde bedrag. Compensatie in cash was niet mogelijk en reizigers moesten de voucher aanvaarden.

Dat leidde tot felle kritiek van consumentenorganisatie Test Aankoop, zo schrijft De Standaard. Volgens de organisatie moet de optie bestaan om een reis terugbetaald te krijgen.

Terugbetaling na 12 maanden

Na de kritiek en overleg met de reissector heeft minister Muylle het besluit nu bijgestuurd. Naar het voorbeeld van Frankrijk krijgen de betrokken reizigers toch de keuze tussen een voucher of een terugbetaling in cash. Een terugbetaling kan echter pas na twaalf maanden worden opgeëist, indien de voucher tijdens die 12 maanden niet wordt gebruikt. De reisorganisator heeft dan 6 maanden om te betalen. Het kan dus best dat je uiteindelijk 1,5 jaar op je geld moet wachten.

Een ontwerp van koninklijk besluit met de bijgestuurde compensatieregels ligt klaar en wordt deze week meegenomen naar de regering, aldus de minister nog.

Consumentenorganisatie Test Aankoop is tevreden met de wijziging, maar ziet nog enkele verbeterpunten. "De termijn voor de terugbetaling van een voucher die na een jaar nog niet is gebruikt, is momenteel vastgelegd op 6 maanden. Wij vinden deze periode echter te lang en vragen om deze terug te brengen tot maximaal 3 maanden", klinkt het. Anderzijds vraagt de organisatie ook dat een terugbetaling mogelijk zou zijn voor mensen die kunnen aantonen in bijzondere financiële nood te verkeren en zo snel mogelijk over hun geld moeten beschikken. Test Aankoop hoopt dat ook deze knelpunten in de tekst zullen worden opgenomen.

