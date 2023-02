Door zelf te composteren kan je je tuingrond gratis en voor niets verrijken. Maar niet alles kan op de composthoop.

Als je je groenafval zelf composteert en daarna mengt met aarde, spaar je zakken teelaarde uit. In tuincentra vind je kleinere, handige compostvaten met één of meerdere bakken, al kan je uiteraard ook zelf een compostbak maken. Maar om je groenafval goed en snel te laten ontbinden moet je wel een paar regels in acht nemen. Bedek vooreerst de bodem van je compostvat met een laag groenafval dat voor verluchting van je compost zorgt. Ideaal is een laag van 10 cm grof gesneden, niet verhakselde takken. Voor de rest komt het er voor het ecologische evenwicht van je compost vooral op aan dat je het groenafval goed verdeelt: te veel vers groen - schillen, gemaaid gras, stengels - is vaak te vochtig en moeilijker te verteren, wat het risico op vliegjes en slechte geurtjes vergroot. 40% vers groenafval en 60% bruin afval, zoals fijne takjes, stro en dode bladeren, is ideaal. Tip: bewaar een voorraadje bruin afval, dat je beschermt tegen vocht, nabij je compostbak. Als je vers afval in de bak doet, kan je dan meteen bruin afval toevoegen. En vind je te weinig dode bladeren in je eigen tuin, ga dan gerust een paar zakken vullen in een bos in je buurt. Let er verder op dat je niet te veel gras en haagafval gebruikt, want dat kan je compost verstikken. Je keukenafval bevat beter geen schillen van citrusvruchten (scha- delijk voor micro-organismen) en evenmin van avocado's en ana- nas, want die verteren te traag. Dierlijke keukenresten (vlees, vis, graten) zijn absoluut te mijden. Zij trekken ongedierte aan en zorgen voor geurhinder. Eierschalen kunnen wel op de composthoop als je ze goed fijn plet. Kijk verder uit met zogenaamd bioafbreekbaar plastic. Enkel als er duidelijk vermeld staat composteerbaar (op basis van zetmeel, bieten, rietsuiker...) kan het bij de compost, maar nog beter is het niet te gebruiken. Verschillende studies laten uitschijnen dat sommige van deze materialen mogelijk vervuilde stoffen vrijgeven, die dan door je bloemen, vruchten of groenten worden opgenomen.