Cocktail-mocktail twinning

Wat is er leuker dan op een heerlijke zomerse dag met je bubbel te genieten van een lekkere, frisse cocktail? Wel, nog leuker is voor jong en oud dezelfde cocktail te kunnen aanbieden in een versie met en zonder alcohol.

Na het succes van de Mojito mocktail, breidt Materne zijn assortiment uit met drie nieuwe mocktails: Daiquiri, Ginger Ale en Piña Colada. Marta Majewska heeft drie verfrissende cocktails bedacht. Bovendien bedacht ze voor elke cocktail een alcoholvrije variant zodat ook de allerkleinsten mee kunnen genieten. Feest voor de hele familie! Witte sangria Cocktail Ingrediënten voor 6 volwassenen 600 ml Materne Ginger Ale

700 ml witte wijn

2 nectarines

4 abrikozen

5 aardbeien

5 frambozen Bereiding Ontkroon de aardbeien en snijd ze doormidden. Snijd de nectarines en abrikozen doormidden en verwijder de pit. Snijd vervolgens de helften in partjes.

Doe de nectarines, abrikozen, aardbeien en frambozen in een karaf.

Voeg de Materne Ginger Ale en de witte wijn toe.

Laat ten minste 1 uur trekken in de koelkast. Mocktail Ingrediënten voor 6 personen 600 ml Materne Ginger Ale

600 ml water

5 el perzik grenadine

2 nectarines

4 abrikozen

5 aardbeien

5 frambozen Bereiding Ontkroon de aardbeien en snijd ze doormidden. Snijd de nectarines en abrikozen doormidden en verwijder de pit. Snijd vervolgens de helften in partjes.

Doe de nectarines, abrikozen, aardbeien en frambozen in een karaf.

Meng de Materne Ginger Ale, water en perzik grenadine samen en voeg toe aan de karaf.

Laat ten minste 1 uur trekken in de koelkast. Mango Piña Colada Cocktail Ingrediënten voor 2 volwassenen 200 ml Materne Piña Colada

120 ml witte rum

1/2 rijpe mango

handvol ijsblokjes Bereiding Schil en snij de mango in stukjes.

Doe de Materne Piña Colada, stukjes mango, het ijs en de witte rum in de blender en mix tot een glad mengsel.

Garneer met limoen partjes of stukjes ananas Mocktail Ingrediënten voor 4 personen 300 ml Materne Piña Colada

1/2 rijpe mango

1 el honing

handvol ijsblokjes Bereiding Schil en snij de mango in stukjes.

Doe de Materne Piña Colada, stukjes mango, de honing en het ijs in de blender en mix tot een glad mengsel.

Garneer met limoen partjes of stukjes ananas Aardbeiden Margarita "on the rocks" Cocktail Ingrediënten voor 2 volwassenen 150 ml Materne Daiquiri

30 ml Triple Sec

45 ml tequila

zout

partje limoen

handvol ijsblokjes Bereiding Ga met een partje limoen over de rand van de glazen. Doe wat zout op een bordje en doop het randje van de glazen erin.

Doe ijs in de glazen.

Mix de Materne Daiquiri, Triple Sec en tequila in een cocktailshaker. Verdeel over de glazen. Mocktail Ingrediënten voor 2 personen 150 ml Materne Daiquiri

75 ml spuitwater

1 el ahornsiroop

fijne kristalsuiker

partje limoen

handvol ijsblokjes Bereiding Ga met een partje limoen over de rand van de glazen. Doe wat suker op een bordje en doop het randje van de glazen erin.

Doe ijs, ahornsiroop en de Materne Daiquiri in een blender en mix tot een glad geheel.

