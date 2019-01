Chocolate Nation, een gloednieuw Antwerpse chocolademuseum

Je hebt gewone musea en je hebt Chocolate Nation. Geen vitrinekastjes met plaatnaambordjes hier of eindeloze verhalen over de Maya's. Wel een ontdekkingstocht door 14 indrukwekkende decors, die je met geluid, licht, chocoladegeuren en projecties de reis van chocoladebonen laten volgen, van Ghana tot Antwerpen. En tijdens dewelke je leert waarom de Belgische chocolade zo bijzonder is.

Smaakwalhalla

Wat kom je zoals tegen? Een cacaoboom ergens op een plantage bij de evenaar. Een reusachtige fantasiemachine die toont hoe de bonen geroosterd worden en verwerkt tot vloeibare chocolade. Hoe de pralines gemaakt worden, demonstreert een chocolatier en wanneer je plaats neemt in een Disney-achtig restaurant, wordt het chocoladedessert digitaal op je bord getoverd. Dat de grootste chocolade-uitvindingen Belgisch zijn, hoeft niet te verbazen. Het museum zet het toch nog een keer in de verf door één zaal volledig te wijde aan de ballotin (gouden doosje), de vloeibare chocolade, de magnum en de praline, stuk voor stuk bij ons bedacht.

Eindigen doe je in de smaakhemel. Deze heeft zijn naam niet gestolen, want hier kan je vijf smaken hemelse vloeibare chocolade proeven, waaronder de allernieuwste roze chocolade. Ook doorheen het parcours hoef je nooit lang te watertanden, want je mag regelmatig de zoete delicatesse degusteren. Chocolate Nation produceert trouwens zijn eigen chocolade.

Belgisch en wereldberoemd

Het nieuwe chocolademuseum is een privé-initiatief, bedacht en vormgegeven door Jeroen Jespers en Mickelle Haes. "Belgische chocolade is wereldberoemd. Wist je dat onze chocolatiers leveren aan het Witte Huis"?, zegt Haes. Maar wat maakt de Belgische chocolade zo heerlijk? "Wij hebben een zeer lange tradtie", aldus Jeroen Jespers. Alles begon met de familie Callebout. Oospronkelijk bierbrouwers, maar via chocolademelk schakelde Octaaf Callebaut al vlug over op chocolade. In 1831 opende hij in Wieze, bij Antwerpen, de allereerste chocoladefabriek. Het is deze familie die het proces om van bonen smaakvolle chocolade te maken sterk ontwikkeld en verfijnd heeft. Op deze traditie bouwen de Belgische chocolatiers verder. Dat Antwerpen een van de grootste invoerhavens ter wereld voor cacaobonen is, speelt natuurlijk ook een rol."

Om de beleving compleet te maken straalt het hele museum luxe en esthetiek uit: parketvloeren, fluwelen zitjes, goudkleurige lampen, gedempt licht. De visie van Mickelle: "Belgische chocolade is zo verfijnd, zo hoogstaand, echt een product meten een gouden randje. We vonden dan ook dat ons museum dit moest weerspiegelen."