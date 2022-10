Een toffe manier om door Antwerpen te struinen is een wandeling door de Koekenstad met chocolade als leidraad.

Die wandeling start je best in Chocolate Nation, een belevingsmuseum dat zich recht tegenover het imposante Centraal Station bevindt. Chocolate Nation wil tegelijk didactisch én lekker zijn. Zo is in het toegangskaartje ook een proefpakket begrepen. Het museum vertelt waar onze chocolade vandaan komt: uit tropische landen worden cacaobonen aangevoerd naar de grootste opslagplaats van deze bonen ter wereld. Dat kan niet anders dan Antwerpen zijn, natuurlijk. Een kleine (maar échte) productielijn toont hoe de cacaobonen veranderen in chocolade. Om de theorie om te zetten in de praktijk kan je de binnenstad doorkruisen op zoek naar de beste chocoladeadresjes. Wel oppassen voor een levercrisis, want alle chocolatiers en winkels opsommen is onbegonnen werk, laat staan overal gaan proeven. Enkele grote namen? The Chocolate Line van Dominique Persoone in het historische Paleis op de Meir. Of Delrey in de Appelmansstraat, al meer dan zeven decennia een huis van vertrouwen voor de Antwerpenaars. Andere vaste waarden zijn Günther Watté en Sjokolat. En een speciale vermelding is er voor Jitsk, de jonge chocolatier die het helemaal aan het maken is. Hij heeft de hele wereld afgereisd om uiteindelijk zijn winkel en atelier te vestigen op de site van brouwerij De Koninck. En uiteraard mag je ook de typische Antwerpse handjes in chocoladeversie niet missen!