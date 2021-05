Train World dompelt je de komende maanden helemaal onder in Oosterse sferen. Het treinmuseum in Schaarbeek belicht het onbekende, maar boeiende verhaal van de Chinese spoorlijn Peking-Hankow (nu Wuhan), die begin 20ste eeuw werd aangelegd onder leiding van Belgisch ingenieur Jean Jadot (1862-1932).

Even terug in de geschiedenis. In 1898 wil China een eerste grote spoorlijn aanleggen. België was in die tijd de 3de industriële grootmacht ter wereld en een reus op het vlak van spoorwegaanleg, onder meer door bedrijven als Cockerill. Belgisch ingenieur Jean Jadot, toen 37, komt aan het hoofd te staan van het Belgisch-Franse project in China. Hij moet in het toen nog erg onbekende land meer dan 1200 km spoor aanleggen.

© Archives Jean Jadot

Een van de grote uitdagingen daarbij is de langste brug ooit bouwen. Om de Gele Rivier over te sporen, is een brug van maar liefst 3 km nodig. In amper zeven jaar tijd raakt het faraonische project gerealiseerd, samen met tienduizenden arbeiders.

© Dalcette Jessica

De lijn Peking-Hankow kan in 1905 in gebruik worden genomen. Ze wordt snel een belangrijke en winstgevende verbinding. Precies 100 jaar later is de hogesnelheidsverbinding tussen Peking, Wuhan en Kanton klaar. Ze is nu ruim 1000 km langer dan de oude lijn.

Train World presenteert dit avontuur aan de hand van archieffoto's, documenten en creëert met kostuums, kunstvoorwerpen, vazen, sculpturen, aquarellen en decors een wat mysterieuze oosterse sfeer. De historische documenten zijn voor een groot stuk afkomstig van de familie Jadot. Enkele sleutelfiguren in het verhaal doen via levensgrote sprekende poppen hun relaas.

De tentoonstelling krijg ook een hedendaagse invulling. Zo is er aandacht voor de spoorwegen in het huidige China en hebben Chinees hedendaags kunstenaar Li Kunwu en Train Word-scenograaf François Schuiten nieuwe tekeningen gemaakt rond het thema van de constructie van de spoorlijn. Ook ander werk van Li Kunwu is geïnspireerd door het Chinese spoorweguniversum en te zien in Train World.

Van Peking tot Hankow. Een Belgisch avontuur in China. Van 7/5 tot 10/10/2021 in Train World, Schaarbeek. www.trainworld.be

