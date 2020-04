Of we in de zomer zullen kunnen reizen is voorlopig koffiedik kijken. Reisinformatiecentrum Wegwijzer heeft alvast op haar website een handige Europese kaart geplaatst die de meest recente reisinformatie verzamelt, zodat je de evolutie per land makkelijk kan volgen wat heel wat opzoekwerk bespaart.

In de meeste landen geldt op dit ogenblik een inreisverbod wegens het coronavirus, al laten sommige wel de mogelijkheid om door te reizen. Nu de piek van van besmettingen achter ons lijkt te liggen, werken de meeste overheden volop aan een exitstrategie. In bepaalde landen, zoals Oostenrijk en Duitsland, herneemt stilaan het leven, voor andere is het nog wachten tot mei vooraleer de lockdownmaatregelen versoepeld worden. Zie je door de bomen het bos niet meer? Vzw Wegwijzer heeft overzichtelijk in kaart gebracht welk inreisadvies geldt per land. Elke week wordt de informatie geüpdatet. Het reisinformatiecentrum verzamelt voor elke update de adviezen van de verschillende officiële overheden. Klik je op een land, dan krijg je de precieze maatregelen en de datum tot waneer ze gelden.

Wegwijzer benadrukt dat het mensen hiermee niet wil aanzetten meteen terug massaal te gaan reizen - een zomerreis boeken is op dit moment nog niet zo verstandig-. Maar de data zijn vooral belangrijk in geval je al een vlucht of verblijf geboekt hebt.

Info: www.wegwijzer.be/corona

