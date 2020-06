Bugs Bunny, 's werelds meest beroemde konijn bestaat 80 jaar! Zijn lange oren, sprekende ogen en stralende glimlach met lange tanden zijn iconisch, maar vooral zijn moed en charismatische karakter maken hem geliefd bij miljoenen fans van over de hele wereld. In 1940 maakte hij zijn debuut op het scherm, waarna jong en oud hem in hun hart sloten.

Bugs Bunny maakte zijn officiële debuut op 27 juli 1940 in de tekenfilm 'A Wild Hare' en werd al snel het internationaal erkende symbool van Warner Bros. In een tijd waarin tekenfilmhelden vooral schattig en onschuldig waren, herdefinieerde Bugs Bunny humor met zijn charismatische voorkomen, waarbij hij het in plaats van zijn looks vooral van zijn hersenen moet hebben. Het konijn uit Brooklyn is de ster van de Looney Tunes franchise en weet nog altijd bij jong en oud een lach op hun gezicht te toveren. Met zijn beruchte vrouwelijke alter ego en vele vermommingen, toont hij vele kanten van zichzelf.

Bugs schittert niet alleen in tekenfilms, maar ook in pretparken, videogames en op diverse producten, van speelgoed over huishoudelijke artikelen tot sieraden en mode. Na 80 jaar bewijst Bugs nog steeds tijdloos en actueel te zijn en is hij uitgegroeid tot een waar popcultuur icoon.

Wat jij nog niet over Bugs Bunny wist... Bugs Bunny werd eerst Happy Rabbit genoemd, maar werd uiteindelijk vernoemd naar de originele schrijver Ben "Bugs' Hardaway

In 1985 verdiende Bugs Bunny als enige Warner Bros. animatiefiguur een ster op de Walk of Fame in Hollywood

Bugs Bunny is drie keer genomineerd voor een Oscar en won er één in 1958 voor "Knighty Knight, Bugs"

De persoonlijkheid van Bugs is geïnspireerd op bekende sterren zoals Charlie Chaplin, Groucho Marx en Clark Gable.

Bugs Bunny maakte zijn officiële debuut op 27 juli 1940 in de tekenfilm 'A Wild Hare' en werd al snel het internationaal erkende symbool van Warner Bros. In een tijd waarin tekenfilmhelden vooral schattig en onschuldig waren, herdefinieerde Bugs Bunny humor met zijn charismatische voorkomen, waarbij hij het in plaats van zijn looks vooral van zijn hersenen moet hebben. Het konijn uit Brooklyn is de ster van de Looney Tunes franchise en weet nog altijd bij jong en oud een lach op hun gezicht te toveren. Met zijn beruchte vrouwelijke alter ego en vele vermommingen, toont hij vele kanten van zichzelf.Bugs schittert niet alleen in tekenfilms, maar ook in pretparken, videogames en op diverse producten, van speelgoed over huishoudelijke artikelen tot sieraden en mode. Na 80 jaar bewijst Bugs nog steeds tijdloos en actueel te zijn en is hij uitgegroeid tot een waar popcultuur icoon.