Brussels Museums vzw, die de 115 Brusselse musea vertegenwoordigt, reageert vol onbegrip op de beslissing die de Brusselse provinciale crisiscel zaterdag nam om alle culturele instellingen te sluiten. "Onze sector is op geen enkel moment verwittigd dat de Brusselse regering een eventuele sluiting overwoog", laat Pieter Van der Gheynst, directeur van Brussels Museums, verstaan.

"Met verstomming geslagen", zijn ze bij Brussels Museums door de beslissing die alle Brusselse musea sinds maandag opnieuw doet sluiten. "Na een verplichte sluitingsperiode vanaf maart en een heropening van de musea in mei, met dank aan zeer strikte protocollen, komt dit nieuws als een nieuwe mokerslag", stelt Van der Gheynst.

De Brusselse musea hopen dat zij nu ook als eerste de kans krijgen om te heropenen van zodra de maatregelen opnieuw worden versoepeld en dat met respect voor de bestaande museumprotocollen, want die "worden door zowel de overheden als de gezondheidsexperts erkend als goede voorbeelden", klinkt het.

Volgens Brussels Museums vzw wijst niets erop dat musea besmettingshaarden zouden zijn.

De museumsector vraagt dat er in de toekomst meer transparantie komt om onverwachte sluitingen te voorkomen. Ze vragen dat de culturele sector ook een vertegenwoordiging krijgt in de regionale crisiscel.

