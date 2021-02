Niet-essentiële reizen zijn niet toegelaten voor Belgen en de hotelsector kreunt al bijna een jaar onder de coronacrisis. De Brussels Hotel Association wil deze twee problemen verhelpen met haar nieuwe actie "Knuffelcontact". De actie nodigt de Belgen uit om in de eigen hoofdstad en in alle veiligheid even te ontsnappen aan corona, en dat zonder quarantaine bij terugkeer.

De actie "Knuffelcontact" loopt van 12 tot en met 21 februari en wil iedereen de kans geven om, bijvoorbeeld op Valentijn, te overnachten in de mooiste hotelkamers. Bovendien is het op hotel ook mogelijk om te genieten van een maaltijd op de kamer of van roomservice. Alle gezondheidsmaatregelen worden daarbij nageleefd, verzekert de Brussels Hotel Association (BHA). Dankzij de aangrenzende kamers die enkele hotels aanbieden, is het zelfs mogelijk om tijdens de krokusvakantie op uitstap te gaan met je gezinsbubbel.

De hotelgangers kunnen rekenen op twee tarieven voor een overnachting. In de categorie "contact" bedraagt de prijs maximaal 69 euro voor een tweepersoonskamer en in de categorie "knuffel" betaal je maximaal maximaal 96 euro voor een tweepersoonskamer in een vijfsterrenhotel. De actie is enkel geldig op nieuwe reserveringen die rechtstreeks bij het deelnemende hotel worden gemaakt met gebruik van de code "knuffelcontact".

"Met deze actie wil de sector een positieve noot brengen bij de vele teleurgestelde vakantiegangers en zo een licht werpen op een sector die nu al bijna een jaar op een laag pitje draait, om niet te zeggen stil ligt", vertelt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van BHA.

www.contactrapproche.brussels

