Het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor laten het niet aan hun hart komen dat de culturele instellingen in Brussel moeten sluiten tot 19 november. De geplande concerten die in de hoofdstad plaatsvinden, gaan gewoon door. Zonder publiek, maar ze worden wel gratis uitgezonden via livestream.

Het orkest en het koor willen met hun initiatief het publiek blijven ondersteunen in deze moeilijke tijden, en hoop bieden met muziek. De zangers en zangeressen van het Brussels Philharmonic en de muzikanten van het Vlaams Radiokoor hoeven thuis niet in hun zetel te gaan luieren, maar dat kan de muziekliefhebber wel.

"We geloven heel sterk dat dit voor velen, zowel op het podium als ernaast, enorm belangrijk is. We zullen onze geplande concerten daarom spelen: zonder live publiek in de zaal, maar met een livestreaming. Zo kunnen we het publiek toch blijven bereiken, samen een mooi muzikaal moment beleven, en hoopvol naar de toekomst kijken", vertelt Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic & Vlaams Radiokoor.

De concerten worden gratis live gestreamd. Het eerstvolgende concert - Eine kleine Nachtmusik - staat gepland op vrijdag 30 oktober om 20 uur en is te volgen via de Facebookpagina van Brussels Philharmonic, en op www.brusselsphilharmonic.be en www.evilpenguintv.com.

