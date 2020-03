Brussels Airlines schort vanaf 21 maart al haar lijnvluchten op. En dit tot en met 19 april. De Belgische luchtvaartmaatschappij ziet zich hiertoe genoodzaakt door de coronacrisis.

De overheid raadt alle reizen naar het buitenland af en heel wat autoriteiten in Europa staan geen vluchten naar hun grondgebied meer toe. Daarom verlaagt Brussels Airlines deze week geleidelijk haar aanbod, om tegen zaterdag volledig te worden opgeschort. De vluchtactiviteiten worden gecontroleerd teruggeschroefd zodat passagiers en bemanning naar huis kunnen terug keren, klinkt het. Er blijft wel een minimale vliegtuigcapaciteit stand by voor eventuele repatriëringsvluchten. "We blijven de situatie op de voet volgen en communiceren. Op 20 april plannen we de herstart van onze activiteiten en wensen we onze passagiers weer aan boord te verwelkomen", zegt Brussels Airlines CEO Dieter Vranckx.

Omboeken

Brussels Airlines vraagt passagiers met een vlucht tussen nu en vrijdag om de status van hun reservatie na te kijken op brusselsairlines.comonder "Mijn Boeking". Heb je bij het reserveren een telefoonnummer of e-mailadres opgegeven, dan krijg je automatisch informatie over wijzigingen. Passagiers van wie de vluchten niet in de komende 4 dagen plaatsvinden, worden verzocht deze week geen contact op te nemen met het Service Center. Zij hebben tot 1 juni de tijd om over een nieuwe reisdatum te beslissen en eventueel hun ticket te wijzigen naar een andere bestemming. Door de grote hoeveelheid aanvragen zijn er echter langere wachttijden.

Ook luchtvaartmaatschappijen al KLM, EasyJet en Ryanair besloten al een groot deel van hun vloot aan de grond te houden.

