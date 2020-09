De stad Brussel zal vandaag een foto van Annie Cordy op het stadhuis projecteren en enkele van haar grote successen laten weerklinken. Op deze wijze wil de hoofdstad hulde brengen aan de actrice en zangeres die vrijdag op 92-jarige leeftijd nabij het Zuid-Franse Cannes overleed. De in Laken geboren Annie Cordy werd in 2004 ereburger van Brussel.

Er wordt geen oproep gelanceerd voor een samenkomst, gezien de geldende gezondheidsvoorschriften. De familie van Barones Leonie Cooreman, de echte naam van Annie Cordy, heeft ingestemd met dit eerbetoon in de avond.

Maandagochtend opent de stad een rouwregister op het stadhuis. Dat blijft minstens een week beschikbaar voor een persoonlijke boodschap tijdens de openingsuren van het stadhuis.

In de loop van het weekend hebben tal van mensen bloemen neergelegd voor het fresco van de zangeres in Laken.

De uitvaart vindt zaterdag in Cannes plaats.

