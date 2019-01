Bruine beren arriveren in Pairi Daiza

Het gaat vooral om mannetjesberen, van uiteenlopende leeftijd, zegt Mathieu Goedefroy van Pairi Daiza. "Nu verblijven ze in een afgesloten ruimte van het park, opdat ze in alle rust hun winterslaap kunnen houden. Da's bijzonder belangrijk voor het welzijn van deze dieren. Van zodra ze zelf uit hun winterslaap ontwaken, krijgen ze hun plekje in een spiksplinternieuw verblijf, waar we nu de laatste hand aan leggen."

Logeren bij de beren

Dat berenverblijf maakt deel uit van een volledig nieuwe wereld in het dierenpark: 'The Last Frontier'. Dit gedeelte is geïnspireerd op de Canadese provincie Brits-Columbia. Ook wolven, elanden en Stellerzeeleeuwen krijgen er een onderkomen.

Vanaf 6 april wanneer het park terug opengaat, hoef je Pairi Daiza niet meer te beperken tot een daguitstap. Want op dit moment wordt er volop gebouwd aan lodges en een hotel. Wanneer ze in de lente klaar zijn, zal je vanuit je kamer wolven en beren kunnen bewonderen. Je slaapt er dus bijna letterlijk tussen de dieren.