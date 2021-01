In 2020 is het aantal bezoekers voor stad Brugge zeer sterk gedaald omwille van de coronacrisis. Dat blijkt maandag uit jaarcijfers van de stad gebaseerd op mobiele telefoniedata. Brugge noteerde vorig jaar 56 procent minder bezoekers dan in 2019.

De coronacrisis hakte zwaar in op de toeristische sector van Brugge. Dat is duidelijk te zien in de toerismecijfers van 2020. In totaal bezochten 56 procent minder bezoekers de historische stad in vergelijking met het jaar ervoor. In 2020 werden 3,4 miljoen bezoekers geteld tegenover 7,9 miljoen in 2019. Recordjaar 2018 zorgde zelfs voor 8,3 miljoen bezoekers.

De sterkste daling was te zien bij de verblijftoeristen, met een terugval van 65 procent. Vooral de uitval van het buitenlands toerisme viel zwaar voor Brugge. Het aantal internationale bezoekers daalde met liefst 80 procent.

Ook in de omzetcijfers is de impact van de coronacrisis te zien. In 2019 bedroeg de globale omzet uit het dag- en verblijfstoerisme nog 649 miljoen euro. In 2020 noteert Brugge daarin een daling van 66 procent bij toeristische logies, 64 procent op vlak van shopping en tussen 66 en 73 procent bij restaurants en cafés. Om die klap op te vangen voorziet stad Brugge aanvullende maatregelen bovenop de federale en Vlaamse maatregelen, zoals onder meer kortingen en vrijstellingen op verschillende taksen en effectieve financiële ondersteuning.

Toch kijkt Brugge positief naar de toekomst. "Met een vooruitzicht op een vaccin durven we hopen op een gedeeltelijke, voorzichtige heropleving van het toerisme in 2021. Aangenomen wordt dat het internationaal toerisme zich pas in 2024 volledig zal herstellen", zegt schepen van Toerisme Philip Pierins.

