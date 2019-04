Bruegel door een hedendaagse bril

2019 is Bruegeljaar en dat wordt uitgebreid gevierd op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Dilbeek, de plek waar het landschap hem inspireerde voor enkele van zijn bekendste werken, eert hem met een hedendaags kunstenaarsparcours. Op zaterdag 6 april wordt het feestelijk geopend.

Pieter Bruegel de Oude overleed 450 jaar geleden. Hij woonde in Brussel , maar kwam vaak naar het Pajottenland om er te schilderen. De kerk van Sint-Anna-Pede (Itterbeek) werd beroemd dankzij zijn "Parabel der Blinden". De watermolen van Sint-Getrudis-Pede is te zien in het werk "De ekster op de Galg". Bruegel schilderde beide in 1568. Zij vormen vertrek-en eindpunt van de openluchttentoonstelling.

Meer dan boerenkermissen

Bruegel wordt vaak gezien als een diep in de Vlaamse klei gewortelde schilder van boerenkermissen, krakende sneeuwlandschappen en eeuwig ruisende korenvelden. Maar hij was ook een belangrijk observator van zijn tijd. Zijn werken zijn meer dan enkel landschappen. Ze vertellen ook een verhaal. Hij schilderde trouwens nooit het leven/het landschap zoals het is/was. Bruegel was een photoshopper avant la lettre, vertelt curator Stefan Devoldere. "Hij introduceerde een unieke manier van kijken, hij schilderde niet 'naar het leven', maar componeerde en vervormde zijn landschappen. We gaan ervan uit dat hij tijdens zijn reizen naar Italië schetsen maakte van de Alpen en deze verwerkte in zijn schilderijen, net zoals we veronderstellen dat hij al wandelend vanuit Brussel naar het Pajottenland kwam om er de ontbrekende puzzelstukjes van zijn beroemde landschapsschilderijen op te tekenen."

Studie voor een windmolen © Gijs Van Vaerenbergh

Vijftien hedendaagse kunstenaar, fotografen en ontwerpers uit binnen- en buitenland gingen daarmee aan de slag. Onder meer Josse De Pauw, Bas Smets en Guillaume Bijl maakten een werk voor het Bruegelparcours langs de glooiende heuvels en velden, intussen aangevuld met lintbebouwing en talloze verkavelingen. Ze gingen de uitdaging aan om met de blik van de 16de eeuwse schilder naar het Dilbeekse landschap te kijken. En eveneens een verhaal te vertellen. Het resultaat kan je met de fiets of te voet ontdekken langs een 7 kilometer lange route. Het pop upbezoekerspaviljoen bij de Sint-Annakerk verstrekt je de nodige info. In de Oude Lambiekbrouwerij Goossens, wordt een tijdelijk restaurant ingericht.

Het parcours in Dilbeek is maar een van de vele expo's en evenementen die dit jaar plaats hebben naar aanleiding van het Bruegeljaar. Ook in Bokrijk, het kasteel van Gaasbeek, het Dynastiepaleis en Bozar (Brussel) zijn er expo's en evenementen.