Geen zin om het Kanaal oversteken nu de Britse politiek in chaos verkeert? Autoworld brengt de UK naar Brussel voor haar grote eindejaarstentoonstelling. So British stalt de meest iconische Britse wagens uit.

In de jaren '50 tot '70 bloeide de auto-industrie in Groot-Brittannië en rolden een aantal mythische auto's van de band. De Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, Jaguar, Rover of Mini. Intussen namen internationale groepen de meeste merken over en zijn er een aantal verdwenen. Wie heeft er ooit al een Gordon Keeble gezien, een Marcos of Vauxhall? Het automuseum haalde 40 moderne, klassieke en uit het straatbeeld verdwenen topexemplaren naar Brussel en laat ze herleven in de sfeer van het Londense kerstshoppen (dat in die periode wellicht nog met de auto kon).

Van Notting Hill tot Piccadilly

Opdat autoliefhebbers ook minder in auto's geïnteresseerde vrienden of familie zouden kunnen meebrengen wordt 'So British' meer dan enkel een tentoonstelling over wagens. Scenograaf Pierre Vesters bouwde het decor volgens de verschillende Londense wijken met hun aparte sferen. Je flaneert lang winterse etalages met kerstversiering en cadeautjes in Notting Hill of Kensington. Blikvanger is een reusachtige kerstboom met alle clichés die erbij horen. Via de mezzanine kom je in een ruimte waar je je op Piccadilly Circus waant. Auto's lijken bevroren in de tijd. Ze zijn niet chronologisch of thematisch geordend, maar staan net als in Londen kris kras door elkaar. Anders dan in de Engelse hoofdstad, kan je er wel rustig tussen flaneren.