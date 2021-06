Waan je deze zomer in het kleurrijke Sicilië of droom van een tropisch eiland in de Grote Oceaan met deze uitdagende cocktails gecreëerd door cocktail afficionado Matthias Soberon. Verfrissend of exotisch, ontdek je favoriet!

Nu de zomer eraan komt en we ons klaarmaken voor lange, warme dagen kan een heerlijke cocktail zeker niet ontbreken. Of je nu meer houdt van een eenvoudige, snelle cocktail of je jezelf liever een echte bartender waant, alles is mogelijk. Laat je inspireren door de recepten van meervoudige award winnaar en het brein achter de blog 'Served By Soberon' Matthias Soberon. Succes gegarandeerd!

Green Garden Fizz

Ingrediënten

50 ml Gordon's Sicilian Lemon Gin

30 ml citroensap

20 ml suikersiroop

10 blaadjes basilicum

2 takjes tijm

50 ml (Elderflower) Tonic

Bereiding

Shake alle ingrediënten (behalve de tonic) met voldoende ijsblokken 10 à 15 seconden in een shaker. Zeef deze in een highball glass gevuld met verse ijsblokken. Voeg vervolgens de tonic toe (Elderflower of Indian Tonic). Roer nog eens zachtjes. Garneer met basilicum.

Spicy Buccaneer

Ingrediënten

30 ml Captain Morgan's Tiki (rum)

30 ml Captain Morgan White (rum)

45 ml ananassap

20 ml limoensap

Verse koriander

Chilipeper of Tabasco*

60 ml Sprite of 7Up

Bereiding

Doe wat verse korianderblaadjes en een sneetje (of 2) verse chilipeper in je shaker.Voeg vervolgens alle andere ingrediënten (behalve de limonade) toe en vul je shaker met ijsblokken. Shake vervolgens heel hard voor 10-15 seconden. Zeef het resultaat in een Tiki deker (glas of keramiek) die je voor 2/3 gevuld hebt met crushed ice. Voeg de Sprite toe, vul (indien nodig) verder aan met crushed ice . Garneer met wat verse Koriander en de top van je chilipeper.

* Tip: als je geen chilipeper hebt, kan je ook altijd een druppel Tabasco of andere hot sauce toevoegen.

Sicilian Sunrise

Ingrediënten:

45 ml Gordon's Sicilian Lemon Gin

Een halve citroen in partjes gesneden

1 à 2 lepels rietsuiker

Handvol muntblaadjes

50 à 60 ml Indian Tonic

Bereiding

Doe de citroen en suiker in je glas, stamp deze goed aan. Voeg nu de gin en wat crushed ice toe. Roer alles goed om. Leg de muntblaadjes in je handen, klap een aantal keer en voeg ze dan aan de cocktail toe. Voeg meer ijs en de tonic toe. Roer alles vervolgens nog eens rustig om. Garneer met een extra partje citroen en een takje munt.

Classic Gordon's Sicilian Lemon & Tonic

Ingrediënten:

50 ml Gordon's Sicilian Lemon gin

120 ml tonic

Citroenschijfje (voor de garnering)

Bereiding

Vul een gekoeld groot Copa glas met ijsblokjes, giet 50 ml Gordon's Sicilian Lemon over het ijs en vul aan met 120 ml gekoelde tonic. Knijp voorzichtig een schijfje citroen in het glas voordat je de citroen in het drankje doet en roer het geheel nog een keer door.

Captain Morgan Tiki met granaatappel limonade

Ingrediënten:

Crushed ice

25 ml Captain Morgan Tiki

Limonade van granaatappel

Bereiding

Vul een glas met ijsblokjes of crushed ice en schenk hier 25 ml van de drank overheen. Voeg je favoriete limonade toe.

