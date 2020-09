De organisatie en aanvaarding van 'het nieuwe normaal' zorgt bij heel wat mensen voor extra stress. Op tijd en stond ontspannen is de boodschap! Daarom ging diys.com na welke hobby's het meest ontspannen.

diys.com ondervroeg meer dan 2.000 mensen naar hun favoriete hobby om tot rust te komen. Op basis daarvan werden de 20 meest populaire hobby's geselecteerd. Vervolgens werd aan 357 deelnemers tussen 20 en 30 jaar gevraagd om een Fitbit-hartslagmeter te dragen bij het beoefenen van deze 20 hobby's. De gegevens werden gedurende meerdere weken opgevolgd. Op die manier wilde men nagaan welke hobby het meest ontspannend was, door na te gaan bij welke hobby de hartslag het meest omlaag ging.

Op nummer 1: breien

Een hobby die de afgelopen jaren ook bij de jongere generatie heel wat aan populariteit heeft gewonnen, bekleedt de eerste plaats. De hartslag van de deelnemers bleek namelijk het meest te dalen wanneer ze breien: gemiddeld met 18,75%! Daar waar de gemiddelde hartslag van de deelnemers 80 slagen per minuut bedroeg, daalde die bij het breien tot 65 slagen per minuut. Dus last van stress? Grijp een bol wol en breinaalden en ga voor die heerlijk warme wintersjaal!

Een hengeltje uitslaan

Staat op nummer 1 een hobby die vooral populair is bij dames, dan komen de heren op nummer 2 aan hun trekken. Daar staat namelijk: vissen. Deze sport blijkt de hartslag met gemiddeld 10% te doen dalen tot 74 slagen per minuut.

Op de derde plaats komt kalligrafie (-7,5%). Helaas ligt het aantal mensen dat dit opgeeft als favoriete hobby heel wat lager.

Na kalligrafie volgt schilderen, dat een gemiddelde daling van de hartslag geeft van 3,75%.

