De juiste bloemsoorten in je tuin planten is jezelf en anderen maandenlang verwennen met mooie boeketten voor weinig geld.

Ridderspoor, gipskruid, margrieten, tulpen, seringen, rozen, anjers... Bloemen kan je, mits de nodige voorzorg, makkelijk kweken in de tuin. Zo plant je je snijbloemen best op een plek waar je ze makkelijk kan afsnijden, zonder de rest van je beplanting te beschadigen, dus aan de buitenkant van een border of tegen een gevel. Zet zeker ook wat plantjes in je moestuin en tussen je fruitstruiken, want ze trekken bestuivers aan (zie vorige maand). Verder hou je soorten die relatief klein blijven best gescheiden van grotere, zodat die laatsten de eersten niet verdringen. Plant ook soorten met dezelfde bloeitijd samen. En uiteraard kies je de soorten zodanig dat je van april tot oktober snijbloemen kan plukken.

Ga vooraf ook goed na of een soort wel geschikt is als snijbloem. Dat wordt meestal met een specifiek pictogram aangegeven op het etiket of in de catalogus. Want bepaalde soorten zien er knap uit, maar verwelken heel snel na de pluk. De meeste snijbloemen staan liefst in volle zon, en om te voorkomen dat de stelen knakken ook uit de wind. Opbinden is soms aangewezen. Tegen onkruid kan je een laag dode bladeren of boomschors tussen je planten strooien of werken met een worteldoek. Vergeet evenmin geregeld water te geven. Mest toevoegen mag zeker, maar niet te veel.

Om snijbloemen van eigen kweek zo lang mogelijk mooi te houden in een vaas, moet je ze plukken wanneer ze nog in de knop staan of pas beginnen open te gaan. Het ideale tijdstip is de vroege ochtend, wanneer ze nog fris zijn. Gebruik een schoon en scherp mes en zet de stelen met-een in koud water. Een handige tip voor bloemen die aan houtige takken groeien, zoals seringen: door in de onderkant van de tak een inkeping in de lengte te maken of hem fijn te pletten met een hamer, houden de bloemen langer.

Om je boeket nog mooier én voller te maken, kan je ook opteren voor wat planten met siervruchtjes, zoals bottelroos en physalis, of voor soorten met een mooi blad, zoals varens, siergrassen of alsem.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

