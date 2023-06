Als vijfde grootste stad van Wallonië én hoofdstad van de Centrumregio, is La Louvière trots op zijn rijke erfgoed dat voortvloeit uit het industriële verleden. De stad en de regio zijn ook de thuisbasis van een aantal gerenommeerde musea. We nemen je mee langs de 8 musea die zich verenigd hebben tot Pôle des Arts en Région du Centre (P.A.R.C.).

De "Museumroute" Van La Louvière naar Seneffe, via Binche en Morlanwelz kan je zowel met de wagen doen, als met de fiets. Maar eerst een brokje geschiedenis over deze regio. Reeds in de middeleeuwen werd steenkool ontgonnen in het gebied. Het gebied waar later de stad zou ontstaan, bleef echter een landelijk gebied, dat afhankelijk was van de heren van Saint-Vaast. Saint-Vaast zelf ligt iets meer zuidelijk, en ontstond langs het riviertje de Hene. Door de industrialisatie in de 19de eeuw en de bouw van staalfabrieken kon het gebied van La Louvière zich verder ontwikkelen. Zowel in bevolkingsomvang als in economisch belang oversteeg het Saint-Vaast. In 1869 werd La Louvière uiteindelijk als zelfstandige gemeente afgesplitst van Saint-Vaast. Bij de gemeentelijke fusies van 1977 werd de gemeente uitgebreid met verschillende deelgemeenten, waaronder Saint-Vaast. Pas in 1985 kreeg La Louvière de titel van stad. Een eigenaardigheid is dat La Louvière door de industriële expansie is ontstaan uit een verdichting van kleine kernen en in feite geen echt stadscentrum heeft.

P.A.R.C. 8 museuminstellingen in de Centrumregio hebben zich verenigd in de P.A.R.C. of Pôle des Arts en Région du Centre, om een nieuwe culturele dynamiek tot stand te brengen die de musea en vooral de bezoekers ten goede komt.

Museum 1: Keramis, het Centrum voor Keramiek van de Federatie Wallonië - Brussel

De Keramis collectie biedt een origineel overzicht van de productie van de Manufacture Boch, een echt juweel van de Belgische industrie. Uitzonderlijke werken naast alledaagse stukken getuigen van het economische en sociale belang van de faiencefabriek in de jonge stad La Louvière. Het centrum is in feite een uitbreiding van de 3 voormalige 8 meter hoge flessenovens van de faiencefabriek van Boch, een onschatbaar overblijfsel van de industriële archeologie, in 2003 geklasseerd als Waals erfgoed. Deze ovens worden gebruikt als tentoonstellingsruimte voor hedendaagse keramisten, maar ook als educatieve ruimte voor tal van activiteiten (scholen, gezinnen, stages, rommelmarkten, enz.).

Keramis biedt verschillende formules om een speels bezoek of een leuke activiteit met kinderen te beleven: keramiekstages, keramiekworkshops om te doen samen met het hele gezin....

Keramis - Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 Place des Fours-Bouteilles, 7100 La Louvière, www.keramis.be

Museum 2 : Mill

Het Mill in La Louvière biedt een permanente tentoonstelling van de grootste collectie werken van de Roemeense kunstenaar Idel Ianchelevici. De permanente verzameling van het museum toont alle aspecten van het oeuvre van de kunstenaar: tekeningen, beeldhouwwerken (gipsen modellen en werken in taille directe), maar ook het leven van de kunstenaar, de belangrijkste fasen van zijn loopbaan en zijn bijdragen tot de numismatiek en tot de filatelie komen aan bod.

Het museum is ondergebracht in het oude Justitiepaleis van La Louvière en de verschillende tentoonstellingszalen hebben die typische architectuur behouden. Je wordt kamer na kamer geleid langs de gekleurde muren die de werken van de Roemeense kunstenaar extra in de verf zetten.

De zalen van de eerste verdieping zijn gewijd aan tijdelijke tentoonstellingen die meestal hedendaags zijn, maar de thema's zijn gevarieerd en multidisciplinair.

Mill, 21 Place Communale, 7100 La Louvière, NL -- Site de La Louviere (lemill.be)

Museum 3: Het Centrum Daily-Bul & Co

Daily-Bul is een stroming, tijdschrift en uitgeverij, opgericht door André Balthazar en Pol Bury in La Louvière in 1957. Het ontstond dus in de tijdsgeest van de CoBrA-beweging en het Belgisch surrealisme.

De archieven van het satirische blad El Batia Moûr Soû en van de edities 100Titres, de fondsen van de auteur en tekenaar Roland Breucker en van de kunstenaar Henry Lejeune, de bibliotheek van de regisseur Luc Rémy en de archieven en de bibliotheek van de architect, dichter en bibliofiel Pierre Puttemans hebben de collectie doorheen de tijd verrijkt.

Dankzij de archieven, echt erfgoed, word je ondergedompeld in de wereld van artistieke creatie en zul je al het nodige hebben om de verschillende edities van Daily-Bul te begrijpen.

Er worden verschillende tentoonstellingen georganiseerd die verband houden met het fonds.

Centrum Daily-Bul & Co, Rue de la Loi 14, 7100 La Louvière, Daily-Bul & Co (dailybulandco.be)

Museum 4: Bois du Luc in Houdeng - Aimeries

© WBT - Arnaud Siquet

Deze voormalige mijnsite, Unesco-werelderfgoed sinds 1 juli 2012, was ooit een heuse stad. Aan het einde van de 19e eeuw stichtte de Société des Charbonnages du Bois-du-Luc (ontstaan in 1685) de Saint-Emmanuelmijnschacht. Tussen 1838 en 1853 werden er 162 arbeiderswoningen gebouwd. Alle faciliteiten van een gewone stad waren aanwezig: een kruidenierswinkel, scholen, een ziekenhuis, een feestzaal... Sinds de sluiting van de site in 1973 vertelt een museum het verhaal van de voormalige kolenmijn, de weg die de arbeiders uit alle windstreken aflegden om er te komen werken en hun dagelijkse gewoonten.

Via een bezoek aan Bois-du-Luc leer je alle radertjes van een van de langst actieve mijnen kennen (1685-1973) en ontdek je een landschap dat gevormd is voor en door het werk.

Bois du Luc, Rue Saint-Patrice 2b, 7110 Houdeng-Aimeries, www.boisduluc.be

Museum 5: Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker in Binche

© Olivier Ramu

Hier ontdek je het Carnaval van Binche in al zijn facetten: zijn geschiedenis, actoren, ambachtslui, gebruiken en tradities. Het museum dompelt je onder in de geschiedenis en het verloop van het carnaval van Binche, alsof je er zelf bij was! Gefilmde getuigenissen, archiefdocumenten en onuitgegeven films, collectiestukken uit oude en recente verzamelingen, geuren en onderdelen van kostuums die je mag aanraken... alle zintuigen worden hier geprikkeld.

Ook niet te missen is de afdeling met maskers van over de hele wereld. Van Winterfeesten in Europa tot de symbolische ceremonies in Noord- en Zuid-Amerika, van de mysterieuze Afrikaanse gebruiken tot de fascinerende tradities in Azië en Oceanië reis je door 5 continenten en ontdek je de fascinerende wereld van het masker in al zijn vormen.

© WBT - C.C. Carpentier

De permanente tentoonstelling is gewijd aan carnavals en folklore in Wallonië. De grote rijkdom aan tradities in de Waalse provincies komt aan bod: kermissen, marsen, processies, grote vuren... Een kleurrijk parcours getuigt van de verschillende evenementen die het hele jaar door zin brengen in het leven van de Walen.

Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker, Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche, Musée international du Carnaval et du Masque

Museum 6: Het Koninklijk Museum van Mariemont

© WBT - JL Flemal

Het Koninklijke museum ligt in het hart van een prachtig park. De rijke collectie van de stichter, Raoul Waroqué, wordt er tentoongesteld. Je ontdekt er schatten van de grootste beschavingen ter wereld. Het is een plaats waar het oude China, Japan, Egypte, Griekenland en Rome, evenals het verleden van Henegouwen, van de prehistorie tot de 20e eeuw via de Gallo-Romeinse en Merovingische beschavingen, met elkaar in contact komen.

In de museumruimte wordt ook de mooiste collectie Doorniks porselein ter wereld tentoongesteld.

Het kasteel is gelegen in een prachtig 16de-eeuws park in Engelse landschapsstijl, erkend als een uitzonderlijk erfgoed Parken en Tuinen in Wallonië. Het is een combinatie van gazons, vijvers, loofbomen en eeuwenoude bomen met monumentale beeldhouwwerken.

Sinds het midden van de 19e eeuw is het park verrijkt met exotische soorten, waardoor het het eerste arboretum van Henegouwen is.

Het Koninklijk Museum van Mariemont , Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz, http://www.musee-mariemont.be/

Museum 7: Kasteel van Seneffe: het museum van de edelsmeedkunst

© WBT - Bruno D'Alimonte

Het Museum voor Edelsmeedkunst van de Federatie Wallonië-Brussel, dat sinds september 1995 voor het publiek geopend is, beheert 8.649 stukken (collecties van burgerlijke goudsmeden, schilderijen, meubilair, decoratieve kunst, foto's, archieven, werktuigen die aan het goudsmidsambacht herinneren, enz.) die worden benadrukt door de uitzonderlijke scenografie van de permanente tentoonstelling "Van dag tot dag. De 18e eeuw" en de tijdelijke tentoonstellingen.

Het museum is ondergebracht in het prachtige kasteel van Seneffe. Het landgoed van Seneffe is het resultaat van het aanzienlijke fortuin van graaf Julien Depestre, een 18e-eeuwse koopman, bankier en zakenman, wiens elegante kasteel, gebouwd tussen 1763 en 1768 in neoklassieke stijl, een pareltje is.

Na een bezoek aan het museum, moet je zeker een wandeling maken doorheen het park van het domein, de gebouwen (oranjerie, theater, volière,...) en de diverse tuinen.

Museum van de edelsmeedkunst, Rue Lucien Plasman 7, 7180 Seneffe, Domein van Seneffe

Museum 8: Centre de la Gravure et de l'Image imprimée

Het 'Centre de la Gravure et de l'Image imprimée' in La Louvière, gewijd aan de hedendaagse graveerkunst, mag eigenlijk niet in het rijtje ontbreken. Hier worden normaal tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, soms met werken uit de eigen collectie, soms met werken van buitenaf. Het documentatiecentrum omvat maar liefst 11.000 naslagwerken en catalogi over tentoonstellingen, van 1340 binnen- en buitenlandse artiesten. Deze illustreren de grafische kunst vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw tot nu. Helaas is dit museum omwille van renovatiewerken tot eind 2023 gesloten.

Grafisch centrum, Rue des Amours 10,7100La Louvière, Centre de la Gravure et de l'Image imprimée

Lees ook zeker: Op zoek naar historische parels in Wallonië Een bezoek aan La Louvière is immers perfect combineerbaar met een bezoek aan de de scheepslift van Strépy-Thieu op het Centrumkanaal.

De "Museumroute" Van La Louvière naar Seneffe, via Binche en Morlanwelz kan je zowel met de wagen doen, als met de fiets. Maar eerst een brokje geschiedenis over deze regio. Reeds in de middeleeuwen werd steenkool ontgonnen in het gebied. Het gebied waar later de stad zou ontstaan, bleef echter een landelijk gebied, dat afhankelijk was van de heren van Saint-Vaast. Saint-Vaast zelf ligt iets meer zuidelijk, en ontstond langs het riviertje de Hene. Door de industrialisatie in de 19de eeuw en de bouw van staalfabrieken kon het gebied van La Louvière zich verder ontwikkelen. Zowel in bevolkingsomvang als in economisch belang oversteeg het Saint-Vaast. In 1869 werd La Louvière uiteindelijk als zelfstandige gemeente afgesplitst van Saint-Vaast. Bij de gemeentelijke fusies van 1977 werd de gemeente uitgebreid met verschillende deelgemeenten, waaronder Saint-Vaast. Pas in 1985 kreeg La Louvière de titel van stad. Een eigenaardigheid is dat La Louvière door de industriële expansie is ontstaan uit een verdichting van kleine kernen en in feite geen echt stadscentrum heeft.De Keramis collectie biedt een origineel overzicht van de productie van de Manufacture Boch, een echt juweel van de Belgische industrie. Uitzonderlijke werken naast alledaagse stukken getuigen van het economische en sociale belang van de faiencefabriek in de jonge stad La Louvière. Het centrum is in feite een uitbreiding van de 3 voormalige 8 meter hoge flessenovens van de faiencefabriek van Boch, een onschatbaar overblijfsel van de industriële archeologie, in 2003 geklasseerd als Waals erfgoed. Deze ovens worden gebruikt als tentoonstellingsruimte voor hedendaagse keramisten, maar ook als educatieve ruimte voor tal van activiteiten (scholen, gezinnen, stages, rommelmarkten, enz.).Keramis biedt verschillende formules om een speels bezoek of een leuke activiteit met kinderen te beleven: keramiekstages, keramiekworkshops om te doen samen met het hele gezin....Het Mill in La Louvière biedt een permanente tentoonstelling van de grootste collectie werken van de Roemeense kunstenaar Idel Ianchelevici. De permanente verzameling van het museum toont alle aspecten van het oeuvre van de kunstenaar: tekeningen, beeldhouwwerken (gipsen modellen en werken in taille directe), maar ook het leven van de kunstenaar, de belangrijkste fasen van zijn loopbaan en zijn bijdragen tot de numismatiek en tot de filatelie komen aan bod.Het museum is ondergebracht in het oude Justitiepaleis van La Louvière en de verschillende tentoonstellingszalen hebben die typische architectuur behouden. Je wordt kamer na kamer geleid langs de gekleurde muren die de werken van de Roemeense kunstenaar extra in de verf zetten.De zalen van de eerste verdieping zijn gewijd aan tijdelijke tentoonstellingen die meestal hedendaags zijn, maar de thema's zijn gevarieerd en multidisciplinair.Daily-Bul is een stroming, tijdschrift en uitgeverij, opgericht door André Balthazar en Pol Bury in La Louvière in 1957. Het ontstond dus in de tijdsgeest van de CoBrA-beweging en het Belgisch surrealisme.De archieven van het satirische blad El Batia Moûr Soû en van de edities 100Titres, de fondsen van de auteur en tekenaar Roland Breucker en van de kunstenaar Henry Lejeune, de bibliotheek van de regisseur Luc Rémy en de archieven en de bibliotheek van de architect, dichter en bibliofiel Pierre Puttemans hebben de collectie doorheen de tijd verrijkt.Dankzij de archieven, echt erfgoed, word je ondergedompeld in de wereld van artistieke creatie en zul je al het nodige hebben om de verschillende edities van Daily-Bul te begrijpen.Er worden verschillende tentoonstellingen georganiseerd die verband houden met het fonds.Deze voormalige mijnsite, Unesco-werelderfgoed sinds 1 juli 2012, was ooit een heuse stad. Aan het einde van de 19e eeuw stichtte de Société des Charbonnages du Bois-du-Luc (ontstaan in 1685) de Saint-Emmanuelmijnschacht. Tussen 1838 en 1853 werden er 162 arbeiderswoningen gebouwd. Alle faciliteiten van een gewone stad waren aanwezig: een kruidenierswinkel, scholen, een ziekenhuis, een feestzaal... Sinds de sluiting van de site in 1973 vertelt een museum het verhaal van de voormalige kolenmijn, de weg die de arbeiders uit alle windstreken aflegden om er te komen werken en hun dagelijkse gewoonten.Via een bezoek aan Bois-du-Luc leer je alle radertjes van een van de langst actieve mijnen kennen (1685-1973) en ontdek je een landschap dat gevormd is voor en door het werk.Hier ontdek je het Carnaval van Binche in al zijn facetten: zijn geschiedenis, actoren, ambachtslui, gebruiken en tradities. Het museum dompelt je onder in de geschiedenis en het verloop van het carnaval van Binche, alsof je er zelf bij was! Gefilmde getuigenissen, archiefdocumenten en onuitgegeven films, collectiestukken uit oude en recente verzamelingen, geuren en onderdelen van kostuums die je mag aanraken... alle zintuigen worden hier geprikkeld.Ook niet te missen is de afdeling met maskers van over de hele wereld. Van Winterfeesten in Europa tot de symbolische ceremonies in Noord- en Zuid-Amerika, van de mysterieuze Afrikaanse gebruiken tot de fascinerende tradities in Azië en Oceanië reis je door 5 continenten en ontdek je de fascinerende wereld van het masker in al zijn vormen.De permanente tentoonstelling is gewijd aan carnavals en folklore in Wallonië. De grote rijkdom aan tradities in de Waalse provincies komt aan bod: kermissen, marsen, processies, grote vuren... Een kleurrijk parcours getuigt van de verschillende evenementen die het hele jaar door zin brengen in het leven van de Walen.Het Koninklijke museum ligt in het hart van een prachtig park. De rijke collectie van de stichter, Raoul Waroqué, wordt er tentoongesteld. Je ontdekt er schatten van de grootste beschavingen ter wereld. Het is een plaats waar het oude China, Japan, Egypte, Griekenland en Rome, evenals het verleden van Henegouwen, van de prehistorie tot de 20e eeuw via de Gallo-Romeinse en Merovingische beschavingen, met elkaar in contact komen.In de museumruimte wordt ook de mooiste collectie Doorniks porselein ter wereld tentoongesteld.Het kasteel is gelegen in een prachtig 16de-eeuws park in Engelse landschapsstijl, erkend als een uitzonderlijk erfgoed Parken en Tuinen in Wallonië. Het is een combinatie van gazons, vijvers, loofbomen en eeuwenoude bomen met monumentale beeldhouwwerken.Sinds het midden van de 19e eeuw is het park verrijkt met exotische soorten, waardoor het het eerste arboretum van Henegouwen is.Het Museum voor Edelsmeedkunst van de Federatie Wallonië-Brussel, dat sinds september 1995 voor het publiek geopend is, beheert 8.649 stukken (collecties van burgerlijke goudsmeden, schilderijen, meubilair, decoratieve kunst, foto's, archieven, werktuigen die aan het goudsmidsambacht herinneren, enz.) die worden benadrukt door de uitzonderlijke scenografie van de permanente tentoonstelling "Van dag tot dag. De 18e eeuw" en de tijdelijke tentoonstellingen.Het museum is ondergebracht in het prachtige kasteel van Seneffe. Het landgoed van Seneffe is het resultaat van het aanzienlijke fortuin van graaf Julien Depestre, een 18e-eeuwse koopman, bankier en zakenman, wiens elegante kasteel, gebouwd tussen 1763 en 1768 in neoklassieke stijl, een pareltje is.Na een bezoek aan het museum, moet je zeker een wandeling maken doorheen het park van het domein, de gebouwen (oranjerie, theater, volière,...) en de diverse tuinen.Het 'Centre de la Gravure et de l'Image imprimée' in La Louvière, gewijd aan de hedendaagse graveerkunst, mag eigenlijk niet in het rijtje ontbreken. Hier worden normaal tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, soms met werken uit de eigen collectie, soms met werken van buitenaf. Het documentatiecentrum omvat maar liefst 11.000 naslagwerken en catalogi over tentoonstellingen, van 1340 binnen- en buitenlandse artiesten. Deze illustreren de grafische kunst vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw tot nu. Helaas is dit museum omwille van renovatiewerken tot eind 2023 gesloten.