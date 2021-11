Wallonië telt heel wat interessante musea. Ze zijn niet altijd heel bekend, maar zeker het bezoeken waard. We nemen je mee naar enkele bijzondere collecties.

Henegouwen - Het koninklijk museum van Mariemont

Te midden van een prachtig park stelt het Koninklijk Museum van Mariemont de rijke collecties voor die werden verzameld door de stichter van het museum, Raoul Waroqué.

Het 16d-eeuwse park in Engelse landschapsstijl is erkend als een uitzonderlijk erfgoed 'Parken en Tuinen in Wallonië' en is een combinatie van gazons, vijvers, loofbomen en eeuwenoude bomen met monumentale beeldhouwwerken. Sinds het midden van de 19e eeuw is het park verrijkt met exotische soorten, waardoor het het eerste arboretum van Henegouwen is.

Het museum is een plaats waar het oude China, Japan, Egypte, Griekenland en Rome aan bod komen. De kwaliteit en de verscheidenheid van de tentoongestelde kunstwerken maken van Mariemont één van de belangrijkste musea van Wallonië. Het zijn inderdaad echte schatten die Raoul Warocqué zijn hele leven lang verzameld heeft. Dankzij zijn kolossaal fortuin heeft hij voorwerpen kunnen verwerven die de grootste musea van de wereld ook werden nagejaagd.

Raoul Waroqué had natuurlijk ook veel belangstelling voor het verleden van zijn streek, Henegouwen. De uitgebreide collecties "Gallo-Romeinen en Merovingiers" getuigen van de buitengewone verfraaiing van de voorwerpen die in die periode vervaardigd werden. Het is met hetzelfde standpunt van waardering van het regionale erfgoed dat Raoul Warocqué de mooiste verzameling Doorniks porselein ter wereld samenstelde. Het raffinement en de kwaliteit van deze manufactuur werd lang beconcurreerd door Franse of Duitse instellingen.

Koninklijk Museum van Mariemont, Chaussée de Mariemont, 100, 7140 Morlanwelz, + 32 (0)64 21 21 93, info@musee-mariemont.be

Namen - Félicien Ropsmuseum

In het hart van het oude Namen toont het provinciale Félicien Ropsmuseum je alle aspecten van het werk van deze 19e-eeuwse Belgische kunstenaar.

"Als ik dood ben, vraag dan dat ze mijn naam op een stuk rots graveren ergens ver weg in Arquet. Ik zal een beetje geld nalaten om de rots en het terrein te betalen, zodat mijn naam niet geheel onbekend blijft voor diegenen die nog zullen komen & geboren zullen worden in Namen in de volgende eeuw", zo schreef Rops in een brief in mei 1892. Hoewel Rops in 1874 definitief naar Parijs vertrok op zoek naar vrijheid en erkenning, is Namen zijn wonderkind nooit vergeten.

Toch is het wachten tot in 1961 alvorens een groep Les Amis de François Bovesse van de Provincie Namen een schenking ontvangt om werken van Rops aan te kopen. In 1962 deed Graaf Visart de Bocarmé een belangrijke schenking aan de Provincie Namen. En zo wordt in 1964 een eerste permanente zaal in het Hôtel du Gaiffier d'Hestroy in de rue de Fer gewijd aan Félicien Rops. Gezien de piepkleine lokalen werden veel van de 300 werken die de Graaf had geschonken, bewaard in magazijnen. Pas in 1987 werden ze aan het publiek voorgesteld, de dag van de officiële opening van het nieuwe Rops museum in de rue Fumal nummer 12.

Het museum, waarvan de gebouwen eigendom zijn van de Provincie Namen, kende vervolgens een aantal uitbreidingen om in 2003 te heropenen. Alle belangrijke thema's die Rops in beeld bracht, komen aan bod, vanaf het begin van zijn carrière als tekenaar van spotprenten in Brussel tot aan zijn tijd in Parijs:

de vrouw

de liefde

het verlangen

de dood

Rekening houdend met Rops' passie voor plantkunde werd in 2005 de tuin volledig opnieuw aangelegd volgens de smaak van de kunstenaar zoals die beschreven wordt in zijn briefwisseling.

Félicien Ropsmuseum, 12 rue Fumal, 5000 Namur, +32 81 77 67 55, info@museerops.be

Luik - De abdij van Stavelot

In de 14 eeuwen van haar bestaan heeft de abdij monniken (van de 7e tot de 18e eeuw), revolutionairen, leerlooiers, gemeentelijke administratie en musea verwelkomd. Het gebouw is geklasseerd als 'Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië'.

Momenteel herbergt de abdij meerdere musea. Het Museum van het Vorstendom Stavelot-Malmedy stelt een modern, intelligent en ludiek parcours voor over de bijzondere geschiedenis van een staat tijdens het Ancien Régime. Je ontdekt ze welke politieke, economische, religieuze en artistieke invloed het Vorstendom van Stavelot-Malmedy uitoefende op een groot grondgebied dat zelfs verder reikte dan België!

Liefhebbers van de 24 uren moeten zeker een bezoekje brengen aan het Museum van het racecircuit van Spa-Francorchamps, ondergebracht in de prachtige overwelfde kelders van de Abdij van Stavelot. Naast uitzonderlijke wagens, ontdek je hier ook heel wat onuitgegeven en ongewone documenten. Je maakt kennis met Fangio, Senna en Schumacher tijdens een virtuele toer op dit Ardense circuit.

En eveneens in de abdij van Stavelot, op de eerste verdieping, vind je het Museum Guillaume Apollinaire. Dit museum beschrijft het verblijf van de dichter in de streek en dompelt je onder in het artistieke universum van de auteur van het 'lied van de onbeminde'.

Abbaye de Stavelot, Cour de l'Abbaye, 4970Stavelot, +32 80 88 08 78, etc@abbayedestavelot.be

Waals-Brabant - Stichting Folon - Kasteel van Terhulpen

In de jaren 90 groeide bij Folon het idee om een selectie van zijn werk, representatief voor zijn veertigjarige carrière, op één plek samen te brengen voor het grote publiek. Die plek werd de hoeve van het Kasteel van Terhulpen, op 20 minuten van Brussel. 15 tentoonstellingszalen tonen zijn aquarellen, schilderijen, etsen, voorwerpen, beelden affiches en illustraties.

De originele en interactieve museagrafie die door de kunstenaar werd bedacht, neemt je mee op ontdekking naar de veelzijdige aspecten van zijn kunst en zijn universum. De muziek, het lichtspel en de optische effecten zetten de mooiste creaties van een van onze grootste Belgische kunstenaars kracht bij.

"Eigenlijk ben ik geen schilder, geen tekenaar, geen affichemaker, geen schrijver, geen graveerder.

Ik ben abstract noch figuratief. Ik behoor tot geen enkele school.

Ik streef er niet naar om in een of andere kunstgeschiedenis te figureren.

Ik heb niets uitgevonden want ik heb alles te danken aan iedereen.

Ik begrijp mijn beelden niet, en iedereen mag ze begrijpen zoals hij wil.

Ik heb alleen geprobeerd mijn eigen dromen vast te leggen, in de hoop dat anderen er die van hen aan vastknopen." Folon

Stichting Folon, Drève de la Ramée 6A, 1310La Hulpe, +32 2 653 34 56, fondation.folon@skynet.be

Luxemburg - Mudia

En tot slot afspraak in boekendorp Redu in de provincie Luxemburg. Niet voor boeken, wel voor een bezoek aan het kunstmuseum Mudia, ondergebracht in een voormalige pastorie, later zeepziederij, in het centrum van Redu.

Begrijpen, leren en plezier maken zijn de 3 sleutelwoorden van dit unieke kunstmuseum. De bezoekers gaan actief op ontdekking langs een leuke, digitale en hoogtechnologische route.

Schilderijen, beeldhouwerken, tekeningen, fotografie, stripverhalen, films, digitale en interactieve attracties, spelletjes, quizzen, uitdagingen, bizarre en fascinerende verhalen,... die verspreid zijn over de 20 zalen, laten jou de kunst en haar evolutie op een andere manier bekijken... en je (klein-)kinderen ook!

Veronese, Brueghel, Bosch, Toulouse-Lautrec, Spilliaert, Van Dongen, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck... Je kan er meer dan 300 meesterwerken uit Belgische en internationale privécollecties bewonderen.

Mudia, Place de l'Esro 61, 6890 Redu, +32 61 51 11 96, info@mudia.be

