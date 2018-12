Bijzonder kerstcadeau in Zoo Planckendael

Het kleintje laat al regelmatig een snoet, pootje of oortje zien. Je ziet de buidel lustig bewegen.

De vader is opnieuw de in de zomer van 2017 in Planckendael gearriveerde Maka.

In september 2017 kregen Alinga en Maka al een eerste jong, dat in maart van dit jaar uit de buidel naar buiten kwam en volgens Planckendael intussen al een eigen stek heeft in het koalaverblijf. Koala's leven immers meestal solitair, wat in een dierentuin meestal betekent dat ze elk over een eigen boom beschikken.

