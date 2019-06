Autoworld Brussels opent een gloednieuwe zone: Salon 1910. Je herbeleeft hier het autosalon van begin vorige eeuw.

Autoworld maakt deel uit van de Jubelparkmusea. In dit prachtige gebouw had in 1902 het allereerste auto- en fietssalon plaats. Het evenement zou er doorgaan tot 1934. De hallen waar nu het auto- en luchtvaartmuseum zijn, waren toen met elkaar verbonden en de Esplanade bestond nog niet. Salon 1910 belicht die misschien wat vergeten geschiedenis.

Het is een zaal van bijna 1000 m² groot in de rechtervleugel van het museum. Ze wil de bezoeker onderdompelen in het tijdperk van de allereerste salons. Wat kan je zien? Tal van foto's, filmfragmenten uit de oude doos, een showroom met chassis en een dertigtal afgewerkte auto's zoals ze werden verkocht op de salons begin vorige eeuw. In die tijd werden auto's besteld en op maat geproduceerd: de toekomstige eigenaar kocht een chassis met motor en bezocht daarna een carrossier, die samen met hem de carrosserie van de auto ontwierp.

De tentoongestelde wagens zijn geen nieuwe aanwinsten van het museum. Ze waren eerder al op verschillende plekken te bewonderen. Maar nu zijn ze te zien in hun historische context. Zo staan er bijvoorbeeld een De Dion Torpedo en een De Dion DE2 uit 1912. In die periode was De Dion-Bouton een van de grootste automerken op de markt. De Peugeot Bebe is een schoolvoorbeeld van de autootjes die meer dan honderd jaar geleden over onze wegen tuften. Het Belgische automerk Minerva ontbreekt natuurlijk niet. Ken je trouwens trouwens het Franse merk Sizaire Naudin? Een van hun auto's uit 1911 staat in het salon te pronken. Tot slot zie je er ook enkele motorfietsen van Minerva, Piedboeuf en andere iconische merken.

Salon 1910, in Autoworld Museum Brussels, Jubelpark 11, 1000 Brussel. Elke dag: 10u tot 18u. Prijs: 12 ?. Info: www.autoworld.be