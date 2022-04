Altijd al eens een echte bergnimf willen ontmoeten? Dan is het nu het moment! Want kan je de nimf in het Italiaanse Lago di Carezza in bewonderen. Ze houdt zich schuil in een sprookjesachtig meer, diep in de Italiaanse bergen. Maar van eind april tot begin mei laat ze zich bewonderen.

Het meer van Carezza staat trouwens niet alleen bekend om de nimf. Ook de kleuren van het water zijn werkelijk adembenemend. Zo slaat het oppervlak lentegroen, turquoise, hemelsblauw en geel uit. Door de weerspiegeling van de lucht merk je soms zelfs rode, donkergroene en paarse tinten op. Locals noemen Karersee/ Lago di Carezza dan ook het regenboogmeer.

Het mysterieuze bergmeer laat zich omhullen door het Dolomietengebergte (Unesco Werelderfgoed). En dat op een hoogte van maar liefst 1.520 meter. Aan de oevers verrijzen ook de majestueuze dennenbomen van het Karerwald.

Ontmoet een nimf

Vanuit een ondergrondse bron binnenin de Latemarberg stroomt er telkens vers water naar het meer. Hoeveel? Dat hangt af van de seizoenen. Zo is het meer van Carezza soms wel 22 meter diep. Eind april en eind september zakt het water dan weer naar het allerlaagste peil. Wie goed oplet, spot tijdens die periodes een opmerkelijke bewoonster.

© G.F./Maria Gufler

Tijdens laagtij komt het bronzen standbeeld van de nimf van Lago di Carezza namelijk tevoorschijn. Volgens de legende is zij de reden waarom het meer zoveel kleuren aanneemt.

De legende

Ooit leefde de nimf aan de oevers van Lago di Carezza. Waar ze haar lange, blonde haren vlocht en prachtige liedjes zong. Toen haar stem de oren van de heksenmeester van Masaré bereikte, werd hij op slag verliefd. Hij probeerde de nimf te ontvoeren, maar ze ontsnapte elke keer uit zijn klauwen.

Wanhopig vroeg hij de heks Langwerda om hulp. Ze gaf hem twee tips, waarmee hij de nimf om de tuin zou kunnen leiden. Hij moest zich verkleden als juwelenhandelaar. En een betoverende regenboog creëren tussen de bergen Rosengarten en Latemar.

© G.F./Maria Gufler

Toen de nimf de regenboog en de juwelen zag, viel ze bijna in zwijm. Maar de heksenmeester maakte een fout. Hij vergat zich te verkleden en de nimf herkende hem. Ze dook vliegensvlug in het meer ... en kwam nooit meer naar de oppervlakte. De heksenmeester werd razend. Hij trok zijn regenboog van de hemel en gooide die samen met zijn juwelen in het water. Die geven het meer sindsdien een verbijsterende kleur.

Bezoekerscentrum en wandelingen

Het Lago di Carezza is ongetwijfeld één van de mooiste bergmeren van Italië. Je komt er alles over te weten in het bezoekerscentrum. Rond de oevers verken je het schitterende decor langs één van de wandelroutes.

Wie de gele pijlen volgt, start op een panoramisch uitkijkplatform en legt daarna een tocht van 1,3 kilometer af. Wandelaars die voor het oranje traject kiezen, zijn 4,4 kilometer onderweg. Nadien kom je op adem in de gezellige bistro.

