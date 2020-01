Jammer dat de toverhazelaar amper voorkomt in tuinen. In de donkere maanden zet de Hamamelis namelijk de kleurloze natuur in vuur en vlam, met bloempjes die iets weg hebben van een warrige haardos en die een bedwelmende geur verspreiden.

De toverhazelaar heeft zijn naam niet gestolen. Van januari tot maart tovert hij een wolk van bloempjes in flamboyante kleuren aan zijn kale takken en wordt daarom ook wel heksenhazelaar genoemd. Ondanks zijn onmiskenbare charmes, blijft hij jammer genoeg een vrij zeldzame verschijning in de tuin.

De toverhazelaar is nochtans een van de zeldzame heesters die bloeien wanneer je tuin er zo goed als kaal bijligt.

De warrige vorm en de kleur van de bloempjes - van goudgeel tot oranjerood - zijn beslist origineel.

Die winterbloei levert ook een heerlijke geur op. Een reden om de toverhazelaar dicht bij je huis aan te planten.

In de herfst zorgen de verrassend felle kleuren van zijn bladeren dan weer voor spektakel.

Deze toverstruik heeft bovendien weinig zorg nodig en is goed bestand tegen ziekten en koude.

En door zijn trage, compacte groei, neemt hij relatief weinig plaats in, wat hem geschikt maakt voor een kleine tuin of een stadstuintje. Hooguit wordt hij twee tot vijf meter hoog.

Zon, maar niet te

De toverhazelaar is niet veeleisend, hij vraagt een beetje, maar geen brandend zonlicht. Ideaal is een zonnige plek in de ochtend, lichte schaduw in de namiddag en liefst uit de wind.

Hij doet het prima in rijke, goed afgewaterde grond. Bij het planten mag je dus gerust flink wat potgrond onder de aarde mengen. Geef hem verder een keer per jaar een kleine dosis organische meststof.

Zijn hoge showbizzgehalte vraagt om een vrijstaande plek in de tuin, maar dicht genoeg bij je huis, zodat je niets van zijn kleuren- en geuren-palet hoeft te missen.