Het is niet omdat je planten nog altijd in wintermodus zijn dat er niets te doen valt in de tuin. De lente bereid je best nu al voor!

Toegegeven, februari is niet de drukste maand in de tuin. Toch kan je nu al bepaalde voorbereidingen treffen die het werk in de lente lichter én gemakkelijker maken.

De moestuin bijvoorbeeld kan je al grof omspitten zodra je de laatste wintergroenten hebt geoogst. Op die manier zorg je voor een toename van nuttige microben in de grond. Meng bij het omspitten met-een goedverteerde mest, compost of een andere organische meststof onder de aarde. Wil je daar liever nog wat mee wachten, dan kan je je moestuin wel al onkruidvrij maken met de hand of door mechanisch te wieden. Of diezelfde grond bedekken met dik karton of een ondoorzichtig zeil, dat je met stenen op zijn plaats houdt. Zo voorkom je dat onkruid ontkiemt en verstik je de al aanwezige, ongewenste planten.

Hou je kippen, aarzel dan niet om ze overdag in je moestuin te laten scharrelen. Ze kunnen tijdens het graantjes pikken komaf maken met larven en eitjes van insecten en zelfs met slakken. Hun uitwerpselen bemesten bovendien de grond.

Heb je een siervijver, dan is februari de ideale maand om verwelkte waterplanten weg te halen, bladeren uit het water te vissen en de filters te reinigen.

Wanneer het niet vriest, kan je, alvorens de groei weer op gang komt, bomen en heesters met naakte wortels planten of bestaande exemplaren snoeien.

En denk er ook aan om je tuingereedschap een beurt te geven. Slijp je spaden, schoffels en gereedschap met een snijkant en vet daarna de metalen onderdelen in. Houten stelen kan je met fijn schuurpapier opschuren en ze dan inwrijven met lijnolie.

Met dank aan prof. Jean-Luc Wanzoul, Technische Tuinbouwschool, Gembloux.

