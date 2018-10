Belgen kiezen steeds vaker zonvakantie in de herfst

Korte schoolvakanties vormen elk jaar een aanleiding om er even tussenuit te gaan. Het mooie najaarsweer houdt reizigers niet tegen, want het percentage dat kiest voor een vliegvakantie naar de zon tijdens de herfst, neemt jaar na jaar toe. Vaste waarde Spanje blijft de topbestemming. Eén reiziger op twee kiest voor Spanje en 70% daarvan opteert voor de zonzekere Canarische Eilanden met Tenerife als overduidelijke koploper.

Noord-Afrika weer populair

Noord-Afrikaanse bestemmingen en Turkije, die wegens de veiligheidssituatie vermeden werden, zijn weer terug van weggeweest. Egypte ziet het aantal Belgische toeristen verdubbelen in vergelijking met vorig jaar. Ook Tunesië en Turkije krijgen weer meer Belgische bezoekers. Dat in deze landen de prijs-kwaliteitverhouding goed is, ligt aan de basis van het succes.

Ook toerisme in eigen land of de buurlanden blijft het goed doen. In de herfst verkiezen meer Belgen de kleurrijke natuur in de Ardennen boven de kust. In Duitsland is in deze periode de Eifel veruit de meest gekozen streek, in Nederland Zeeland en in Frankrijk de Elzas.

Londen boven

Belangrijke trend bij de citytrippers: Londen mag deze herfstvakantie rekenen op 50% meer Belgen dan vorig jaar en wordt weer de belangrijkste cultuurstad. Lissabon, al een tijdje zeer trendy, verdubbelt zelfs zijn bezoekersaantal vanuit ons land en prijkt al op dezelfde hoogte als vaste waarde Parijs.

Verre bestemmingen, zoals de Caraïben, worden meer gekozen tijdens langere vakantieperiodes.

Het gemiddelde budget dat de Belg aan de herfstvakantie spendeert, is ? 1.200 per persoon voor vliegvakanties, ? 250 voor autovakanties en ? 320 voor een citytrip.