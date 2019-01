Belg verkiest meerdere korte vakanties

De VVR verzamelde nog enkele interessante gegevens. Zo blijkt dat 73 procent van de reizigers inspiratie zoekt op het internet, maar uiteindelijk toch de helft boekt via een reisagent. "Het aanbod op het internet is zo gigantisch dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Vooral voor de langere vakantie nemen ze opnieuw hun toevlucht tot de reisagent om hen te begeleiden en een deel van de organisatie over te nemen", aldus Koen Van den Bosch, CEO van de VVR.

Vroeg boeken en een bucketlist

De helft boekt lang vooraf, een last minute is de keuze van 1 op 4. Dat komt onder meer omdat reisorganisaties het vroeg boeken stimuleren met allerlei kortingen en voordelen. Zowat de helft van de respondenten keert meerdere keren naar eenzelfde bestemming terug. Het weer is voor een grote meerderheid doorslaggevend.

Velen blijken een bucketlist te hebben wanneer het op reizen aankomt. Ze hebben een lijst met bestemmingen of belevingen opgesteld die ze ooit nog willen plannen. Bijvoorbeeld: ooit een cruise maken of een fietstocht langs de Rijn.

Reizen is voor velen in de eerste plaats een sociaal gebeuren. 28 procent geeft aan op reis vrienden voor het leven te hebben gemaakt. Eén op vijf werd zelfs al een keer verliefd. Ongeveer 40 procent ziet groepsreizen als een mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten, vooral 55-plussers houden van dit type reizen. Toch is 66 procent van de respondenten al een keer alleen op reis geweest.

En wat in 2050?

Twee op drie respondenten denkt dat we in 2050 nog altijd met de auto naar Frankrijk zullen rijden. Ja, maar dan misschien wel met de zelfrijdende. auto of... hotelkamer, zegt Van den Bosch. "Beeld je in dat je 's avonds de Côte d'Azur intikt als bestemming, lekker gaat slapen en 's ochtends bent aangekomen. 's Nachts verplaats je je in je mobiele hotelkamer, overdag kan je maximaal genieten. Dat wordt meteen ook ecologischer, want dan zullen we minder snel het vliegtuig nemen. Ecologie en toerisme lijkt een contradictio in terminis, maar toch is dat de uitdaging waar we voor staan en nu al moeten aan werken", aldus nog de CEO van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Gastland Italië

Gastland op het Vakantiesalon is dit jaar Italië. De bekende Italiaanse steden, vooral in het noorden, hebben te maken met grote toeristenstromen. De Italiaanse Dienst voor Toerisme wil dan ook de aandacht vestigen op de centrale regio's als De Marken, Umbrië of Lazio. Ook zuidelijk Italië is nog niet onder de voet gelopen. In het zuiden is Matera, met zijn oude rotswoningen, dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa.

Vakantiesalon, 7-10/2 /2019 in Brussels Expo, 10-18u. www.vakantiesalon.be